Le Paris Blockchain Week Summit (PBWS) voit les choses en grand pour sa 3e édition

Cet article est écrit en partenariat avec PBWS (en savoir plus)

Le PBWS revient dans le cœur de Paris

Organisé par ONX-Blockchain et Woorton, le Paris Blockchain Week Summit (PBWS) revient pour sa 3e édition. Cet événement européen de premier plan prévoit d'accueillir plus de 3 000 personnes de l'écosystème des cryptomonnaies, de quoi offrir d'importantes opportunités de réseautage à tous les participants.

Prévu les 13 et 14 avril 2022 au Palais Brongniart, le PBWS 2022 explorera une série de sujets pertinents pour le secteur, notamment les innovations en matière de cryptomonnaie, l'interopérabilité, le metaverse, les tokens non fongibles (NFTs), l'économie des créateurs, la consommation d'énergie des réseaux, la règlementation, le Web 3.0 et bien plus encore.

L'événement sera également segmenté autour de 4 pistes principales, lesquels feront l'objet de nombreuses conférences et ateliers :

« Entreprise et Blockchain », centré sur l'innovation des entreprises à travers des solutions blockchain ; « Fondateur de la blockchain », orienté sur les organisations autonomes décentralisées (DAO), la gouvernance et le respect de la vie privée ; « Finance et Nouveaux usages », axé sur la finance décentralisée (DeFi), notamment les prêts en crypto-actifs ; « Politiques publiques », consacré aux évolutions règlementaires, aux initiatives de transparence et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Pour alimenter toutes ces sujets, des membres éminents de la crypto-communauté interviendront lors de l'événement, et voici une liste non exhaustive des speakers les plus attendus :

Changpeng « CZ » Zhao : PDG de Binance ;

: PDG de Binance ; Sam Bankman-Fried : PDG de FTX ;

Silvio Micali : Fondateur d'Algorand ;

Raj Gokal : Cofondateur de Solana ;

Ryan Selkis : PDG et cofondateur de Messari ;

Sébastien Borget : Cofondateur de The Sandbox ;

Brad Garlinghouse : PDG de Ripple ;

Et bien d'autres encore que vous pouvez retrouver sur cette page.

Si certains sont plus intéressés par l'univers des NFTs, la journée du 12 avril leur sera entièrement dédiée lors du Paris NFT Day, toujours au Palais Brongniart et avec des intervenants de premier plan.

Également, ce sera l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe de Cryptoast, qui sera présente aux 2 événements. D'ailleurs, en utilisant le code CRYPTOASTALL2022 lors de l'achat de vos tickets, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30 % :

Se rendre au PBWS 30% de réduction sur vos tickets avec le code CRYPTOASTALL2022 👆

Un lieu symbolique et d'exception pour le PBWS

Initialement, l'événement devait se dérouler au sein du campus de startups Station F. Cependant, suite à une forte augmentation du nombre de participants, partenaires et sponsors, l'équipe PBWS et le Paris NFT Day ont décidé de changer de lieu pour leurs événements et ont opté pour le Palais Brongniart, un monument historique de Paris.

La dimension, l'emplacement et l'importance historique du Palais Brongniart en font un lieu idéal pour le PBWS. Cet édifice revêt une importance culturelle et économique toute particulière. Poumon de l'activité financière de 1826 à 1998, il s'agit de l'ancien emplacement de la Bourse de Paris, avant que le bâtiment soit transformé en l'un des principaux centres de congrès de Paris.

Pour les organisateurs du PBWS, le Palais Brongniart est donc un lieu de choix pour le principal sommet européen de la blockchain et des crypto-actifs à portée internationale :

« Ayant joué un rôle crucial dans la supervision des grandes décisions financières de la France, il est approprié que le Palais Brongniart serve désormais de point focal pour la finance moderne, les fintechs et les crypto-actifs - ouvrant une nouvelle ère de croissance commerciale et économique sur le site de l'ancien centre financier de la France. »

Le hackathon et les side-events

Tout au long de la semaine, et même avant l'événement principal, la Paris Blockchain Week proposera d'autres activités parallèles à partir du vendredi 8 avril. Cela comprendra notamment un hackathon organisé par What the Hack et une exposition d'art NFT organisée par Achetez de l'Art.

En outre, pléthore de manifestations sont organisées par les partenaires de PBWS et ne sont accessibles qu'aux personnes invitées. Les places étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Vous trouverez sur cette page la liste de tous les événements qui auront lieu pendant la semaine.

Avec de tels invités et un programme aussi chargé, il est indéniable que le PBWS 2022 devrait nous réserver de bonnes surprises. Pour en savoir plus sur l'événement, nous avons interviewé Emmanuel Fenet, PDG de Paris Blockchain Week Summit :

Se rendre au PBWS 30% de réduction sur vos tickets avec le code CRYPTOASTALL2022 👆

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité