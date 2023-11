Investir Day : le rendez-vous incontournable des investisseurs revient le 28 novembre au Carrousel du Louvre

Dans un monde financier en constante évolution, marqué par des défis économiques sans précédent et une volatilité accrue, Investir Day revient pour une 5e édition. Cette année, l'événement accessible gratuitement se déroulera le 28 novembre au prestigieux Carrousel du Louvre, offrant un moment unique pour apprendre, échanger et tisser des liens précieux avec des investisseurs de tous horizons.

Une journée idéale pour réseauter et apprendre

Dans le contexte actuel marqué par des défis économiques majeurs, notamment une croissance mondiale en baisse, l'escalade des prix des matières premières, des taux d'intérêt croissants et des turbulences géopolitiques, Investir Day revient pour sa 5e édition le 28 novembre, au Carrousel du Louvre, pour guider les investisseurs à travers ces temps incertains.

Investir Day est devenu un événement incontournable pour les acteurs du monde financier. Cette année, il se focalise sur l'éducation et la démocratisation de l'investissement individuel et de la gestion d'épargne, tout en mettant un accent sur la durabilité des placements.

L'événement rassemblera des personnalités influentes du monde financier et politique comme :

Delphine d'Amarzit : PDG de la Bourse de Paris (EURONEXT PARIS) ;

Byron Loflin : responsable mondial du conseil d'administration du Nasdaq ;

Bruno Le Maire : ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;

Bruno Bonnell : Secrétaire général pour l’investissement en charge du plan France 2030 ;

Owen Simonin (Hasheur) : PDG de Meria ;

Faustine Fleuret : présidente et directrice générale de l'Adan ;

et bien d'autres encore.

Cette édition proposera plus de 100 tables rondes et masterclass abordant des sujets variés : de la bourse à la durabilité des investissements, en passant par les entreprises technologiques, l'immobilier, le capital-investissement, les cryptomonnaies, l'or, et bien plus.

D'ailleurs, notre journaliste Lilian Aliaga sera également sur place pour animer 3 tables rondes sur les cryptomonnaies.

Les participants auront l'occasion d'assister à des séances pédagogiques, d'apprendre des stratégies de trading, de comprendre les cryptomonnaies et de découvrir les perspectives pour 2024 dans un contexte économique inédit.

L'une des nouveautés de cette année est l'Investir Night, qui se tiendra de 18h30 à 22h00. Cette soirée inclura une table ronde d'influenceurs et des masterclass autour du thème « Ma première fois » en matière d'investissement, explorant les opportunités et les stratégies gagnantes pour les nouveaux venus dans le monde de l'investissement.

Cette édition d'Investir Day promet d'être un événement riche en enseignements et en opportunités de réseautage pour les investisseurs de tous horizons. Avec un programme éclectique et des intervenants de renom, il offre une occasion idéale de comprendre et naviguer plus sereinement dans le monde complexe de l'investissement.

💡 Vous souhaitez vous rendre à l'événement ? Il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site d'Investir Day.

En plus de vous donner un badge d'accès à l'événement et à sa soirée Investir Night, cela vous offre 1 abonnement de 2 mois à l'offre « Privilège Investir » :

Accès au site Investir.fr en illimité ;

Accès au journal numérique chaque vendredi soir sur le site ;

2 newsletters éditoriales exclusives : chaque matin, la newsletter « Privilège Les Exclusifs » et chaque semaine : « Investir 10 en avant-première ».

