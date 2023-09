Une rumeur persistante circule ces derniers jours sur une éventuelle volte-face de Blackrock, qui se détournerait du Bitcoin (BTC) au profit de Ripple (XRP). Mais ce scoop semble n’être fondé sur rien d’autre que des spéculations, comme on va le voir.

Une rumeur entoure Blackrock et Ripple ces derniers jours

Plusieurs publications et commentateurs de X ont discuté d’une rumeur ces derniers jours. Le géant Blackrock serait devenu frileux avec le Bitcoin (BTC), et envisagerait de se lancer avec Ripple, et sa cryptomonnaie XRP. Très partagée sur X, la nouvelle a donné quelques espoirs à la communauté Ripple, à l’heure où la demande d’ETF Bitcoin de Blackrock se heurte à la réticence de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Mais cette nouvelle ne semble pas être basée sur autre chose que de la spéculation. Elle est manifestement partie de l’utilisateur X « JackTheRippler », qui comme son nom l’indique fait partie de la communauté Ripple :

🚨RUMORS: Big Financial Giants like “BlackRock” may be reconsidering their stance on #Bitcoin and may be eyeing alternatives like #XRP! 👀🔥 pic.twitter.com/88HgHmXj5v — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 14, 2023

« RUMEURS : de grands géants financiers comme “Blackrock” pourraient être en train de reconsidérer leur positionnement sur Bitcoin, et peut-être envisager des alternatives comme le XRP ! »

Cela fait déjà beaucoup de suppositions, JackTheRipple ne citant par ailleurs pas d’où viennent ces « rumeurs ». Mais la magie de X a opéré, et l’information a été rapportée sur d’autres canaux, parfois présentée comme une certitude. Elle s’est propagée jusque sur le site d’Investing.com, qui en a fait un bref article il y a deux jours.

Aucune source corroborante pour appuyer cette rumeur

On vient de le voir, il n’y a aucune source crédible nous permettant d’étayer cette rumeur, qui semble partie uniquement d’un membre de la communauté Ripple. Par contre, il y a beaucoup d’indices qui suggèrent que Blackrock est bien décidé à miser sur le Bitcoin.

Il y a trois semaines, l’on apprenait en effet que Blackrock avait investi massivement dans les sociétés liées au mining – une stratégie de long terme qui ne semble pas annoncer un abandon du Bitcoin. Par ailleurs, le PDG de la société, Larry Fink, a multiplié les déclarations enthousiastes à l’égard de la reine de la cryptomonnaie au cours de l’été. À l’instar de celle-ci :

« Si vous regardez la valeur de notre dollar, comment il s’est déprécié ces 2 derniers mois et combien il s’est apprécié au cours des 5 dernières années, un produit cryptographique international peut vraiment transcender cela. C’est pourquoi nous pensons qu’il existe de grandes opportunités. Et c’est pourquoi nous voyons de plus en plus d’intérêt. Et cet intérêt est généralisé, à l’échelle mondiale. »

Larry Fink, qui qualifiait le Bitcoin de « vraie alternative » en juillet, ne semble donc pas avoir communiqué un intérêt particulier pour Ripple. Cette histoire nous rappelle donc que dans le monde des cryptomonnaies, l’enthousiasme et le FUD sont deux mécanismes puissants, et qu’il est toujours approprié de vérifier l’origine d’une information.

