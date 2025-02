Le Nigeria attaque Binance pour 81,5 milliards de dollars de pertes

Le conflit entre le Nigeria et Binance atteint un nouveau sommet avec une plainte judiciaire d’une ampleur sans précédent. Accusant la plateforme d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de manipulation du marché des changes, les autorités nigérianes réclament des compensations faramineuses. Ce bras de fer juridique pourrait bien redéfinir le cadre réglementaire des cryptomonnaies en Afrique et au-delà.

