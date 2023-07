NFT sur l’App Store : le Congrès des États-Unis accuse Apple d’étouffer l’innovation

Alors qu’Apple a souvent été pointée du doigt pour sa politique vis-à-vis des tokens non fongibles (NFT), le Congrès des États-Unis a pris les devants en adressant une lettre à Tim Cook, son PDG, pour lui demander des explications.

Cette requête intervient après que de premières inquiétudes ont été exprimées au sujet d’applications telles que TikTok pouvant rendre « les Américains vulnérables à la surveillance étrangère ». Cette fois, ce sont les pratiques en vigueur sur l’App Store au sujet des applications Web3 qui interrogent :

Afin d’étayer leurs propos, les membres du Congrès ayant adressé cette lettre prennent plusieurs exemples. En premier lieu, la lettre cite le cas de la suppression des transferts de NFT sur la version iOS de Coinbase Wallet. En effet, alors qu’Apple exigeait 30 % de commission sur les frais de gas, les équipes de Coinbase Wallet ont argumenté que « pour quiconque comprend le fonctionnement des NFT et des blockchains, ce n’est clairement pas possible » :

Apple’s claim is that the gas fees required to send NFTs need to be paid through their In-App Purchase system, so that they can collect 30% of the gas fee.

— Coinbase Wallet 🛡️ (@CoinbaseWallet) December 1, 2022