Apple : le jeu NFT Origins d’Axie Infinity débarque sur l’iOS

Mercredi, Axie Inifinity a annoncé que son jeu blockchain Origins avait passé l’examen avec succès pour être listé sur l’App Store d’iOS :

1/ Origins has passed review with Apple and is now available on the App store!

We believe this is the first time that Apple has agreed to make an externally-purchased NFT usable on the App Store.

Let’s dive in 🧵👇 pic.twitter.com/LYPLnHEVF6

— Axie Infinity | #AxieOrigins, #AxieHomeland (@AxieInfinity) May 17, 2023