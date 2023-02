NFT à 1,6 million de dollars : la clé unique du jeu Dookey Dash s’est vendue à 1 000 ETH

Du 18 janvier au 15 février, Yuga Labs a proposé une compétition pour les membres du Bored Ape (BAYC) et Mutant Ape Yach Club (MAYC), autour d’un jeu nommé Dookey Dash.

Le gagnant de cette compétition est un streamer Fortine de 18 ans : Kyle Jackson, répondant au pseudonyme de Mongraal :

Celui-ci a ainsi gagné la « Golden Key », une clé unique sous forme de token non fongible (NFT). Si la fonction réelle de cette clé n’a pas encore été pleinement dévoilée, les enchères se sont néanmoins affolées.

Mongraal l’avait d’abord listée pour 2 222 ETH, et il avait reçu plusieurs offres alléchantes, dont une à 690 ETH de la part d’UPDDAO. Le streamer a avancé qu’il accepterait si la mise était doublée, mais c’est finalement l’offre d’Adam Weitsman, PDG d’une entreprise de recyclage de ferraille, qui a été acceptée.

La transaction s’est ainsi conclue hier soir pour 1 000 ETH, soit plus de 1,6 million de dollars au cours actuel :

