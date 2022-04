Neoland, le jeu « Play and Earn » qui relie la blockchain et l'immobilier avec les NFTs

Cet article est écrit en partenariat avec Neoland (en savoir plus)

Neoland, le Monopoly en réalité augmentée

Nous avons tous déjà participé à une partie de Monopoly, le jeu emblématique dont le but est d'investir dans l'immobilier. On retrouve de nos jours ce type d'investissement dans le Web 3.0 avec divers metaverses, mais ils ne sont pas forcément en lien avec la réalité.

C'est ici qu'un jeu basé sur la blockchain Solana (SOL) intervient : Neoland. L'idée derrière ce jeu est de lier la blockchain et les tokens non fongibles (NFTs) avec des lieux physiques. Les joueurs pourront ainsi acquérir des parcelles appelées « Neoland », et générer des revenus à partir de ces dernières.

Pour cela, les personnes possédant des terrains dans l'univers de Neoland pourront y construire des bâtiments et organiser des évènements pour augmenter l'activité de leur terrain et donc leurs potentiels revenus passifs.

Figure 1 : Image du jeu Neoland

Développé par le studio de développement lyonnais Revolt Games, ce dernier est parvenu à lever 2,5 millions d’euros en septembre 2021. Les fonds ont été collectés auprès d'investisseurs français, dont Level-Up, Bpifrance et plusieurs business angels tels que Thibaud Elzière, Hubert Thieblot, Eduardo Ronzano et Julien Romanetto.

L'utilisation des NFTs : le cœur de Neoland

Premièrement, ils permettent d'authentifier la propriété d'un terrain. Ainsi, ils peuvent être achetés ou échangés sur diverses plateformes de l'écosystème Solana comme Fractal, Magic Eden ou encore Solanart.

De plus, ils offrent un droit de gouvernance pour décider de la direction que prendra le jeu, ainsi que la mise en place de divers évènements.

Un groupe de 11 propriétaires de Neolands pourront devenir membres du « Neoconseil », une organisation dont l'objectif est de choisir les divers projets proposés par les autres utilisateurs. Ces derniers seront ensuite votés par les possesseurs pour qu'ils soient réalisés ou non dans le jeu, mais également pour trancher sur le prochain pays où Neoland se développera.

Neoland : le nouveau jeu propulsé par Neopolis

Le jeu mobile qui peut être considéré comme une version gratuite de Neoland est Neopolis. Ce MMORPG basé sur la localisation permet d'acquérir des bâtiments du monde réel et de les améliorer.

Avec plus de 1,5 million de téléchargements et 150 000 joueurs connectés chaque mois en France et au Royaume-Uni, Neopolis est la porte d'entrée pour sa version Web 3.0.

Le lien qui unit les deux jeux est important, puisque ce sont les activités des joueurs de Neopolis qui définissent les revenus des possesseurs de parcelles sur Neoland. En somme, plus il y a de joueurs qui passent par un quartier, plus le propriétaire de ce quartier obtiendra des récompenses.

Il sera donc important pour un propriétaire de Neoland de développer les événements virtuels sur son terrain afin d'augmenter son attractivité et ainsi rassembler un maximum de joueurs pour augmenter ses revenus.

Une économie au service des utilisateurs

Le studio Revolt Games souhaite développer l'économie de l'univers de Neoland et mettre en place un partage des revenus juste avec les joueurs.

Pour cela, les revenus générés sur Neopolis via les microtransactions et les pubs seront partagés selon la localisation des joueurs avec les possesseurs des différents terrains.

Les différents commerces qui se trouvent sur ces terrains pourront également participer à l'écosystème Neoland. En effet, si ces derniers souhaitent obtenir une publicité à l'aide du jeu, ils peuvent payer pour que leur bâtiment y apparaisse. Le propriétaire du terrain recevra donc une rémunération supplémentaire.

Figure 2 : Interactions entre Neopolis et Neoland pour la génération de revenus

Le marché secondaire des NFTs liés à Neoland occupera également une place importante, puisqu'un propriétaire aura la possibilité d’augmenter les capacités de ses terrains, afin que leur valeur augmente proportionnellement. Ainsi, les joueurs pourront donc opter pour l'achat d'un Neoland peu attractif à l'origine, pour réaliser un bénéfice à la revente après avoir effectué des aménagements sur ce dernier.

Enfin, les futurs jeux vidéo également basés sur la localisation qui seront développés par Revolt Games profiteront également aux propriétaires de terrains sur Neoland, puisque les revenus de ces nouveaux jeux seront également partagés avec ces derniers. De quoi remercier les joueurs ayant investi tôt dans le projet.

Pour avoir un aperçu du jeu Neoland, voici son trailer :

Une sortie prochaine des NFTs

Pour le printemps 2022, Neoland va créer 10 000 « Landpass ». Ces NFTs serviront à rejoindre une liste d'attente pour choisir sa parcelle sur la carte. Ainsi, la personne qui possède un Landpass dont le numéro est en tête de liste choisira parmi les premiers son terrain.

Cette première sortie permettra d'obtenir des terrains en France uniquement, mais l'ajout d'autres pays est prévu à l'avenir. Le prix des Landpass est relativement accessible, puisqu'il sera de 25 dollars en tokens SOL lors de la prévente en avril.

Pour les plus impatients, une chasse au trésor se déroulera prochainement dans Neopolis. Cet événement se déroulant dans ce jeu gratuit est l'occasion parfaite pour espérer avoir un accès prioritaire à la vente de Landpass, puisque des temples seront cachés à travers la carte du jeu. Trouver ces temples permet de collecter des « Community tokens », qui pourront être échangés contre un Landpass.

Ce token ne garantit pas l'obtention d'un Landpass si les stocks s'écoulent trop rapidement, mais il offre néanmoins la possibilité d'accéder à la vente 3 heures avant le grand public. Ces temples permettront également de mettre en avant des collaborations entre Neoland et d'autres projets présents sur la blockchain Solana.

Figure 3 : Exemple d'un temple issu de la collaboration avec Fractal sur Neopolis

D'autres ajouts dans le temps

Outre l'ajout de divers pays et évènements qui seront votés par la communauté, les développeurs prévoient d'ajouter leur token au sein de Neoland au cours du 4e trimestre de 2022. Ce token qui portera le nom de NCOIN (Neoland Coin) sera essentiel, puisqu'il servira de base à la rémunération des propriétaires de terrains. Il est également important de mentionner que cette cryptomonnaie pourra être échangée pour obtenir des tokens SOL.

Pour le plus long terme, Neoland devrait disposer d'une mécanique de fraction et de fusion des parcelles. Cela permettra aux propriétaires d'agrandir leur patrimoine petit à petit ou de vendre une partie de leur bien, mais également de rendre les zones rurales plus attractives, tout en permettant d'apporter de la liquidité dans les villes plus peuplées.

Conclusion sur le jeu blockchain Neoland

Neoland est un jeu « Play and Earn » qui fait la promesse de créer un univers alliant le gaming, l'immobilier et la blockchain.

L'équipe de Revolt Games souhaite également développer grandement l'aspect social avec l'ouverture aux guildes, organisations autonomes décentralisées (DAOs) afin de permettre d'augmenter les récompenses des propriétaires tout en augmentant l'attractivité du jeu Neopolis.

👉 Pour suivre les avancées de Neoland, n'hésitez à rejoindre la communauté française de leur serveur Discord

