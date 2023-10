MultiversX s'associe à Google Cloud pour élargir les perspectives du Web3 et de la Big Data

Le rapprochement entre la technologie blockchain et les services cloud continue de gagner en importance. La blockchain MultiversX vient de conclure un partenariat stratégique avec Google Cloud pour fournir aux développeurs Web3 les outils dont ils ont besoin pour construire et déployer des applications plus robustes et évolutives.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/multiversx-google-cloud-elargir-perspectives-web3-big-data/