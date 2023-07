Minage de Bitcoin (BTC) : 2,5 milliards de dollars de revenus au 2ème trimestre

Au cours du deuxième trimestre de 2023, les revenus des mineurs de BTC ont atteint 2,5 milliards de dollars. À en croire les données on-chain sur Bitcoin, ce chiffre est notamment porté par les frais de transactions, ayant explosé suite à l'introduction du protocole Ordinals et la folie des tokens BRC-20.

2,5 milliards de dollars en 3 mois

En tendance haussière depuis novembre 2022, les revenus des mineurs de Bitcoin (BTC) ont connu une légère inflexion en juin 2023. Malgré cela, les données on-chain nous apprennent que l'activité a rapporté 2,5 milliards de dollars sur le deuxième trimestre de l'année.

En réalité, cette donnée n'a rien d'un record. Rien qu'au cours du mois de mars 2021, les mineurs avaient généré 1,75 milliard de dollars de revenus pour leur contribution au fonctionnement du réseau Bitcoin. Alors, pourquoi s'y intéresser particulièrement ?

Pour la simple raison que les revenus des mineurs ont particulièrement été portés par les frais de transactions au cours de ces trois derniers mois. En effet, ceux-ci ont pesé pour 184 millions de dollars, un record depuis le printemps 2021.

Évolution des revenus des mineurs de Bitcoin depuis 2017

Pour rappel, les revenus des mineurs de Bitcoin sont divisés en deux catégories. D'un côté, le revenu de base correspondant à 6,25 BTC par bloc miné. D'un autre, les frais de transactions du réseau qui évoluent en fonction de l'activité et de la volonté des utilisateurs de payer plus pour aller plus vite.

Comme nous l'indique ce graphe de The Block, les frais de transactions connaissent souvent des pics lorsque le cours du Bitcoin est particulièrement haut et que l'activité sur le réseau connait donc un engouement important. Toutefois, rien de tout ça n'est arrivé au cours du deuxième trimestre 2023, alors comment expliquer ces données ?

👉 Dans l'actualité : « Le Bitcoin est l’or numérique » d'après le PDG de BlackRock

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Ordinals, les NFTs et les BRC-20 boostent Bitcoin

En effet, les mineurs peuvent remercier la tendance des NFTs sur Ordinals et des tokens BRC-20. Bien que souvent décriée, celle-ci a suscité un intérêt notable et a permis d'attirer énormément de nouveaux utilisateurs sur Bitcoin, engendrant une demande accrue de transactions rapides et incitant les utilisateurs à payer des frais de transaction plus élevés.

Introduit en début d'année 2023, Ordinals est un protocole permettant d'inscrire des données sur des satoshis individuels, qui sont les plus petites unités de la monnaie bitcoin. En bref, les utilisateurs l'ont majoritairement utilisé pour créer des actifs similaires à des tokens non fongibles (NFT) sur la blockchain Bitcoin.

En mars, le standard BRC-20 fut introduit (bien inspiré par la norme ERC-20 d'Ethereum). Il repose sur le protocole Ordinals, c'est-à-dire que les données inscrites sont des tokens et non pas des images, comme pour les NFTs. Rapidement, les BRC-20 ont connu un engouement exceptionnel, leur capitalisation boursière atteignant plus de 240 millions de dollars depuis leur lancement, selon CoinGecko.

À tel point que de nombreux investisseurs se battaient pour être les premiers à acheter tel ou tel token BRC-20. Certains étaient prêts à payer des frais plus importants, simplement pour valider la transaction plus vite que les autres. C'est ce comportement qui a entrainé une escalade des frais, pour le plus grand plaisir des mineurs.

Pour certains, Ordinals est vu comme une manière de contourner les limites de Bitcoin et représente une menace d'attaque sur celui-ci. Pour d'autres, c'est une aubaine pour les mineurs et un nouveau témoin du succès de la prévision de Satoshi Nakamoto. Et vous, qu'en pensez-vous ?

👉 Qu'est-ce que les tokens BRC-20, la nouvelle révolution qui secoue Bitcoin (BTC) ?

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.