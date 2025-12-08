Ce milliardaire lance sa banque spécialisée dans les cryptomonnaies

Monet Bank, une banque américaine appartenant au milliardaire Andrew Beal, s'apprête à lancer son offre spécialisée sur les cryptomonnaies. Que savons-nous ?

La banque Monet Bank développe son offre sur les cryptomonnaies

De plus en plus, les banques se tournent vers les cryptomonnaies. Monet Bank, initialement nommée Beal Savings Bank, puis XD Bank, en est un nouvel exemple. Il s'agit d'une banque texane appartenant au milliardaire américain Andrew Beal, dont la fortune est estimée à 12 milliards de dollars.

Régulée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la banque détient 6 agences aux États-Unis et revendiquait un peu plus de 5,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion en juin dernier.

Pour l'heure, relativement peu d'informations sont disponibles quant à cette nouvelle offre qui devrait être dévoilée prochainement et inclure du lending, selon The Information. Sur son site Web, l'entreprise affiche toutefois ses ambitions, malgré sa très faible envergure à l'heure actuelle :

Monet a pour ambition d'être la première institution financière spécialisée dans les actifs numériques, en proposant des solutions innovantes et tournées vers l'avenir pour l'économie numérique.

Sur LinkedIn, la banque a également publié 8 annonces le mois dernier, et bien que les postes en tant que tels ne soient pas exclusifs aux cryptomonnaies, Monet met aussi en avant le fait qu'elle développerait un « système de paiement basé sur les stablecoins ».

