Microsoft et OpenAI s'allient avec la startup Petale pour faciliter l'investissement numérique dans l'économie réelle

La tokenisation semble s'imposer comme l'une des prochaines narratives de premier plan, comme en témoigne le nouveau partenariat entre Microsoft et OpenAI afin de soutenir Petale, une startup visant à combler le vide entre finance traditionnelle et liquidité on-chain avec sa blockchain Vortex.

Microsoft soutient Petale, une nouvelle voie vers la tokenisation

Lancé en 2018, le programme Microsoft for Startups, qui fait suite à l'ancien programme BizSpark, vise à soutenir les startups évoluant dans le secteur technologique à travers une myriade d'avantages tels qu'un accompagnement technique, l'accès aux technologies Microsoft, des formations ou encore des financements.

Ce programme, qui s'évalue en centaines de millions de dollars de financement, n'est pas étranger au Web3 : il a déjà accueilli des projets tels que Morpheus Network, Wireshape ou encore Cypherium. Mais aujourd'hui, Microsoft for Startups apporte son soutien technologique et financier à Petale, une startup évoluant dans le secteur prometteur de la tokenisation.

Récemment, Petale a opéré le lancement du testnet de sa blockchain Vortex avec succès après plusieurs mois de développement. Le soutien technologique nouvellement apporté par Microsoft à Petale, en plus d'un apport de capital s'élevant à 150 000 dollars, va permettre à la startup de développer davantage de solutions permettant de combler le fossé entre finance traditionnelle et liquidité on-chain, de manière à faciliter l'investissement numérique dans l'économie réelle.

Plus précisément, le programme Microsoft for Startups va permettre à Petale de déployer des nœuds pour sa blockchain Vortex en exploitant Microsoft Azure, la plateforme applicative basée sur le cloud computing.

OpenAI apporte l'IA sur l'infrastructure de Petale

En plus du soutien de Microsoft, Petale profitera également des capacités de l'intelligence artificielle (IA) grâce à un partenariat établi entre Microsoft et OpenAI, l'entreprise derrière l'agent conversationnel ChatGPT. Cela lui permettra notamment de bénéficier des avantages relatifs à l'OpenAI API Innovation License pour son catalogue de produits et également pour étendre les capacités de son infrastructure.

« Nous sommes ravis de faire partie du programme d'accélération de Microsoft qui offre à Petale de grandes capacités, facilitant le développement, le déploiement et la gestion d'applications on-chain et off-chain avec Microsoft. Petale bénéficiera également du récent partenariat avec OpenAI pour explorer les capacités d'apprentissage automatique en exploitant GPT-4 dans divers domaines. »

Selon le communiqué de Petale, ses solutions de tokenisation permettent une gestion complète des actifs tokenisés et des opérations blockchain, ce qui se traduit par une rentabilité, de nouvelles opportunités de revenus pour les propriétaires d'actifs, les fournisseurs de services et les investisseurs.

Il est désormais clair que la tokenisation s'inscrit comme l'une des principales prochaines narratives, comme a pu en témoigner le récent lancement du Tokenized Collatteral Network par JPMorgan, qui a d'ailleurs déjà trouvé l'intérêt de géants comme BlackRock et Goldman Sachs.

Source : Communiqué de Petale

