MetaMask déploie une mise à jour prévue pour améliorer la confidentialité de ses utilisateurs

Suite au tollé provoqué par le changement de la politique de confidentialité de ConsenSys, la société mère de MetaMask, le célèbre wallet Ethereum (ETH) se voit agrémenté d'une mise à jour permettant à ses utilisateurs de modifier davantage de paramètres relatifs à leur vie privée.

MetaMask 🦊 aims to be the standard-setter across crypto wallets for user privacy, security, and transparency🧵👇

— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) February 2, 2023