Optimism (OP) : Quelles améliorations apportera la mise à jour Bedrock ?

Alors qu'elle résout déjà les principaux problèmes que rencontre la blockchain Ethereum (ETH), à savoir le coût des transactions et le manque de scalabilité, la solution de seconde couche Optimism s'apprête à connaître la 1ère mise à jour majeure de son existence : Bedrock.

L'introduction de cette future mise à jour est le fruit du travail des développeurs de la Fondation Optimism, lesquels ont publié toutes les informations sur Bedrock sur le forum de gouvernance du layer 2 :

« La version Bedrock [d'Optimism] représente l'aboutissement d'années de recherche et de développement par la communauté de mise à l'échelle Ethereum et constitue une réécriture complète des composants de base de l'architecture d'Optimism. »

D'après la Fondation Optimism, la mise à jour Bedrock améliorera les performances du layer 2 dans tous les domaines :

Après une période de discussion d'une durée de 2 semaines, la communauté d'Optimism sera appelée à voter pour ou contre la proposition. Si elle est approuvée, la mise à niveau sera mise en œuvre sur le réseau le 15 mars à 18h00 heure de Paris.

Les développeurs estiment que la migration vers Bedrock prendra moins de 4 heures et ne nécessitera pas de réinitialisation du réseau, contrairement aux précédentes mises à niveau d'Optimism.

Ainsi, si vous détenez des tokens OP ou que vous utilisez des protocoles de finance décentralisée (DeFi) sur Optimism, aucune action n'est nécessaire. Seuls les individus et protocoles opérant des noeuds complets devront prendre des dispositions pour se préparer à la mise à jour.

En outre, la Fondation Optimism explique également que Bedrock établira également une base pour de futures améliorations du layer 2 :

« Cette mise à niveau vise à fournir une modularité, une simplicité et une équivalence sans précédent à Ethereum au réseau L2, avec des impacts positifs sur les performances et la sécurité. Bedrock est la base de code qui aidera Optimism à résister à l'épreuve du temps, et constitue également une étape préparatoire vers un avenir multi-chaîne. »