La Superchain d’Optimism (OP) représente 39 % des layers 2 d’Ethereum (ETH) : quelle est la suite ?

En juillet, l'ensemble des blockchains connectées à la Superchain d'Optimism (OP) ont représenté 39 % des transactions des layers 2. Face à ce développement, le protocole a fait part de ses dernières nouveautés pour améliorer l'interopérabilité.

Optimism entend rendre sa Superchain encore plus interopérable

Plus qu’un simple layer 2 d’Ethereum (ETH), Optimism (OP) est un véritable socle technologique dont le moteur est utilisé par de nombreux réseaux pour former la Superchain. L’importance de cette pile technologique est telle, que la Superchain englobait plus de 39 % des transactions des différents layers 2 au mois de juillet.

Face à cette adoption, Optimism travaille désormais sur plusieurs axes de développements, afin d’améliorer l’environnement multi-chaîne d’Ethereum.

💡 Que sont l’OP Stack et la Superchain d’Optimism ?

Parmi les nouveautés au programme, Optimism introduit notamment le Superchain Registry :

En particulier, nous introduisons le Superchain Registry — un centre d’information fournissant des données complètes et exploitables pour chaque chaîne de la Superchain. Le Superchain Registry servira de référence pour la configuration, la sécurité, et les choix politiques effectués à travers la Superchain, facilitant ainsi la découverte, l’évaluation et l’utilisation des différentes chaînes.

En parallèle, Optimism doit introduire Blockspace Charters, une nouveauté permettant d’optimiser la gouvernance du protocole, notamment pour avoir un meilleur visuel de ce que pourraient impliquer les mises à jour futures sur chaque réseau connecté à la Superchain.

À terme, l’objectif est ainsi de rendre la Superchain le plus interopérable possible et les prochaines annonces de développement devraient aller dans ce sens.

Lors de l’écriture de ces lignes, le token OP s’échange à 1,36 dollar l’unité, en hausse de 3,05 % sur 24 heures pour une capitalisation de 1,626 milliard de dollars. À lui seul, le layer 2 Optimism représente 600 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur ses applications de finance décentralisée (DeFi).

Source : Optimism

