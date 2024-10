Kraken a reçu 42 millions de dollars de tokens OP pour construire son layer 2 avec Optimism

Selon nos confrères de CoinDesk, Optimism aurait versé 25 millions de tokens OP à Kraken, qui valaient au moment de la transaction près de 100 millions de dollars. Avec la fluctuation des prix, cette somme s’élève maintenant à 42,5 millions de dollars. Elle sera versée en plusieurs fois, au fur et à mesure du développement du projet.

Le layer 2 de Kraken, baptisé « Ink », sera bâti sur OP Stack, une boîte à outils permettant la construction de solutions de seconde couche avec Optimism. Consacré à la finance décentralisée (DeFi), il sortira le 11 décembre prochain.

💡 Pour aller plus loin, retrouvez notre guide sur les layer 2 et leur fonctionnement

Optimism a déjà su séduire des poids lourds du secteur. Sa « Superchain » rassemble désormais les layer 2 de Coinbase et Sony, ainsi que la plateforme d’échange décentralisée Uniswap. Selon Andrew Koller, la somme allouée à Kraken est similaire à celle qui avait déjà été accordée aux autres acteurs :

Selon le CGO d’Optimism, Ryan Wyatt, cette subvention s’accompagne d’autres incitations économiques pour le développement du layer 2 Ink :

Like Base, and other T1 opportunities, Ink received a foundation grant. We will continue to share this publicly as it's key!

25M OP for this deal, 5M OP to help fund the engineering efforts for Ink, 20M for massive txn milestones to drive fees to the Collective and make it… https://t.co/HhjxUn4Qsi

— Ryan Wyatt (@Fwiz) October 29, 2024