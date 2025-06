Meta va investir des milliards de dollars dans cette startup d'IA

La société de Mark Zuckerberg Meta compterait investir des milliards de dollars dans une startup liée à l’intelligence artificielle (IA). De quelle société s’agit-il et serait-ce la nouvelle OpenAI ?

Meta continue de miser gros sur l’intelligence artificielle

Meta, qui chapeaute Facebook et WhatsApp, continue de miser gros sur l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, l’entreprise de Mark Zuckerberg compterait en effet investir des milliards de dollars dans une startup du secteur, Scale AI.

La société, plus discrète qu’OpenAI, est néanmoins en train de se positionner au cœur d’un secteur clé. Elle permet en effet aux grandes entreprises d’étiqueter et traiter la masse de données extrêmement importante qui est liée aux technologies d’IA. Son but est également de créer des applications IA « sur-mesure ».

Meta envisagerait donc un apport de 10 milliards d’euros dans Scale AI, afin de faire croître l’entreprise et de sécuriser une place de choix à ses côtés. Pour rappel, c’est également la stratégie qui avait été faite avec OpenAI. Cela lui permettrait entre autres de rester dans la course à l’intelligence artificielle, qui est particulièrement rapide et acharnée ces derniers mois.

Meta continue ses initiatives dans le secteur

La société de Mark Zuckerberg avait déjà investi dans Scale AI en 2024. Le tour de financement, qui incluait d’autres grands noms, avait porté la capitalisation de la startup à plus de 14 milliards de dollars.

Le PDG de Scale AI, Alexandr Wang, a été vu à Washington depuis l’investiture de Donald Trump. Il a par ailleurs sécurisé un accord avec le département de la Justice des États-Unis. Moins médiatisé que son ami Sam Altman, il est cependant bien connu des acteurs du secteur comme des politiques.

Scale AI se positionne nettement comme une startup centrale dans la course à l’IA, et sa progression pourrait être explosive. En 2024, elle a généré 870 millions de dollars de revenus. En 2025, cette somme pourrait s’élever à 2 milliards de dollars.

Source : Bloomberg

