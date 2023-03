Les 5 meilleures marketplaces de NFT de la blockchain Ethereum

Quelles sont les meilleures marketplaces de NFT sur Ethereum pour acheter et vendre des tokens non fongibles ? Voici une comparaison des frais, des forces et des faiblesses des plateformes de NFT OpenSea, Blur, LooksRare, X2Y2 et Sudoswap.

Où acheter et vendre des NFT sur Ethereum ?

Ces dernières années, les NFT ont gagné en popularité et sont devenus une nouvelle classe d'actifs pour les collectionneurs, les artistes et les investisseurs. Ethereum est l'une des principales blockchain utilisées pour la création et la vente de NFT et les plateformes spécialisées dans le domaine se sont multipliées.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons examiner les meilleures marketplaces de NFT sur Ethereum, qui vous permettent d'acheter et de vendre des tokens non fongibles. Certaines plateformes ne se contentent pas seulement de servir d'intermédiaire pour l'échange de NFT.

La concurrence étant de plus en plus rude dans le secteur des marketplaces de NFT, toutes ou presque proposent des fonctionnalités innovantes, en plus de rémunérer leurs utilisateurs avec leur propre cryptomonnaie.

💡 C'est quoi un NFT ? On vous explique tout en quelques minutes

Le tableau comparatif ci-dessous vous aidera à en savoir plus sur notre sélection des 5 meilleures marketplace de NFT. Bien évidemment, il existe beaucoup d'autres plateformes de NFT sur Ethereum, mais zette liste met en avant celles les plus populaires et destinées au grand public.

Marketplace NFT Frais Blockchains supportées en plus d'Ethereum Dispose d'un token ? Avantages principaux Défauts principaux OpenSea 0 % Polygon

Arbitrum

Optimism

Avalanche

BNB Chain

Solana

Klaytn Non Plateforme avec la liquidité la plus importante

Diversité des blockchains supportées

Adaptée aux débutants Totalement centralisée

Ne dispose pas encore de son propre token Blur 0 % / Oui : $BLUR Pas de frais

Adaptée au trading de NFT Ne prend en charge qu'Ethereum LooksRare 2 % / Oui : $LOOKS Possibilité d'enchérir sur une collection entière

Possibilité de gagner des récompenses en tokens LOOKS

Possibilité de placer ses LOOKS en staking pour générer des intérêts Ne prend en charge qu'Ethereum

Frais les plus élevés X2Y2 0,5 % / Oui : $X2Y2 Possibilité de gagner des récompenses en tokens LOOKS

Possibilité d'emprunter des ETH en utilisant un NFT comme garantie

Possibilité de placer ses X2Y2 en staking pour générer des intérêts Ne prend en charge qu'Ethereum Sudoswap 0,5 % / Oui : $SUDO Les utilisateurs achètent ou vendent dans des pools de liquidité au lieu de négocier directement entre eux

Rend possible les échanges entre NFT et tokens. Sudoswap prend en charge les NFT ERC-721, ainsi que tous les tokens ERC-20 d'Ethereum. Ne prend en charge qu'Ethereum

Après ce rapide comparatif des marketplaces NFT sur Ethereum, voyons plus en détail ce qui fait la force de chacune des plateformes mentionnées.

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

OpenSea : le leader des marketplaces de NFT

Créée en 2017, OpenSea est la plus grande marketplace de NFT sur Ethereum. OpenSea est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger une très grande variété de NFT.

Les collections de NFT disponibles sur OpenSea vont bien au-delà de l'art numérique et incluent des objets de collection, des éléments de jeux, des noms de domaine et même des représentations numériques d'objets physiques. Pour beaucoup, OpenSea est considéré comme une version spécialisée d'eBay pour les NFT.

Relativement simple d'utilisation, OpenSea se présente comme une solution idéale pour ceux qui débutent dans le monde des NFT. La plateforme ne propose pas d'outils très poussés, mais excelle dans les fonctionnalités basiques les plus recherchées par les utilisateurs. Par exemple, OpenSea est compatible avec pléthores de wallets comme MetaMask, Ledger, Phantom, Core, Trust Wallet ou encore Fortmatic pour ne citer qu'eux.

Également, OpenSea dispose d'une section « Learn » idéale pour faire ses premiers pas dans le monde des tokens non fongibles (NFT). Cette académie accessible gratuitement regorge de ressources intéressantes pour tout comprendre sur le secteur.

Par rapport aux autres plateformes présentées ci-dessous, OpenSea a l'avantage d'être compatible avec une multitude de blockchains autre qu'Ethereum. Il s'agit d'un plus non négligeable pour de nombreux utilisateurs, mais si c'est uniquement Ethereum qui vous intéresse, alors les plateformes ci-après seront bien plus adaptées à vos besoins.

Blur : l'outsider qui détrônera OpenSea ?

Lancée en 2022, Blur se donne pour mission de drastiquement améliorer l'expérience du trading de NFT. Un objectif que la marketplace remplit parfaitement, car elle ne prélève pas de frais lors de l'achat et la vente de NFT, ce qui facilite grandement le trading.

Perçue par une partie de la communauté comme la plateforme qui parviendra à détrôner OpenSea, Blur agrège les NFT listés sur d'autres plateformes et possèdes de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme les outils d'analyses poussés sur les différentes collections.

La plateforme dispose également de son propre token, le $BLUR. Détenir des tokens BLUR permet de jouer un rôle dans la gouvernance de la marketplace. Blur adopte une approche nouvelle du débat sur les royalties des créateurs par le biais de la structure de son token. En effet, les utilisateurs de la plateforme qui décident de soutenir les royalties des créateurs sont récompensés par des tokens BLUR.

Comme Blur est une plateforme relativement nouvelle, il faut s'attendre à ce que des fonctionnalités supplémentaires soient introduites dans un futur proche dans le but d'améliorer encore l'expérience des utilisateurs, mais aussi et surtout de tenter de récupérer des parts de marché à ses concurrents.

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

LooksRare : la communauté avant tout

LooksRare est un marketplace NFT axée sur la communauté qui récompense les traders, les collectionneurs et les créateurs pour leur fidélité. Par l'intermédiaire de ton token LOOKS, LooksRare récompense ses utilisateurs les plus actifs. En effet, chaque échange et listing de NFT permet de récupérer des tokens LOOKS, lesquels peuvent être stakés afin de générer un rendement passif.

Les smart contracts de LooksRare sont construits de sorte à faciliter le déploiement de nouvelles fonctionnalités, comme celle-ci :

Offre de collection : Permet de faire une offre qui couvre tous les NFTs d'une collection ;

Offre d'attribut : Permet de faire une offre d'achat sur tous les NFT d'une collection avec un attribut spécifique, par exemple tous les Bored Ape avec un chapeau ;

Annulation multiple : Permet d'annuler plusieurs ordres ouverts (achat ou vente) en une seule transaction, ce qui économise des frais de gas.

En dépit de toutes ces fonctionnalités novatrice, si LooksRare ne s'aligne pas à la concurrente en matière de frais, elle aura certainement beaucoup de difficulté à suivre la cadence. En effet, LooksRare applique des frais de 2 % sur les achats et les ventes de NFT, ce qui fait de cette marketplace la plus coûteuse de cette sélection.

X2Y2 : un partage complet de frais

X2Y2 a vu le jour en février 2022 avec un but précis : offrir une alternative de choix à OpenSea à la communauté des NFT. Leur slogan originel était d'ailleurs « Les NFT ne sont pas seulement sur OpenSea ».

La principale force de X2Y2 réside dans certaines de ses fonctionnalités pratiques comme :

Listing multiple : Possibilité de lister plusieurs NFT en une seule transaction ;

Achat par lots : Possibilité d'acheter un grand nombre de NFT en une seule fois ;

Notification en temps réel : Recevez des notifications d'activité / des mails pour vos NFT et ceux que vous suivez ;

Outil de vérification de raretés : Consultez les raretés des traits des NFT d'une collection sans avoir recours à une plateforme externe.

La plateforme X2Y2 dispose également de son propre token, lui aussi baptisé X2Y2. Déployé via un airdrop, ce token joue un rôle dans la gouvernance du protocole, mais aussi dans le partage des frais. En effet, 100% des frais générés par X2Y2 sont partagés entre les utilisateurs qui placent leurs tokens en staking. Ces frais sont de 0,5% sur les achats et les ventes de NFT.

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Sudoswap : la marketplace NFT la plus innovante ?

Sudoswap est un teneur de marché automatisé (AMM) pour les NFT, ce qui signifie que les utilisateurs achètent ou vendent à des pools de liquidité au lieu de trader les NFT directement entre eux. Pour ceux qui connaissent Uniswap, Sudoswap fonctionne de la même manière, mais pour les NFT.

Voici comment Sudoswap fonctionne :

Des fournisseurs de liquidité déposent des NFTs et/ou des ETH (ou un token ERC-20) dans des pools de liquidité. Ils choisissent s'ils souhaitent acheter ou vendre des NFT (ou les deux) et spécifient un prix de départ et les paramètres de la bonding curve ; Les utilisateurs peuvent ensuite acheter ou vendre des NFT à partir de ces pools. Chaque fois qu'un NFT est acheté ou vendu, le prix d'achat ou de vente des autres NFT change en fonction de sa bonding curve ; À tout moment, les fournisseurs de liquidités peuvent modifier les paramètres de leur pool ou retirer des actifs.

Ainsi, avec Sudoswap, les détenteurs de NFT n'ont plus à attendre une quelconque offre d'achat et peuvent les vendre instantanément avec d'autres à un prix équitable, tant qu'il y a de la liquidité.

Cette spécificité fait de Sudoswap une plateforme très intéressante pour ceux qui sont à la recherche d'une liquidité instantanée pour acheter ou vendre des NFT. Toutefois, Sudoswap n'est pas vraiment adaptée pour les créateurs, car la plateforme n'offre pas la possibilité de récupérer des royalties sur les ventes.

Conclusion sur les meilleures plateformes de NFT

En conclusion, il n'y a pas de vraiment de meilleure plateforme pour acheter et vendre des NFT sur Ethereum. Tout dépend de vos besoins et de vos préférences de chaque utilisateur.

Bien qu'OpenSea soit encore la plus grande marketplace de NFT sur Ethereum et qu'elle domine le secteur, ses nombreux concurrents, et en particulier Blur, proposent une offre plus complète pour les habitués des NFT.

Cette liste présente 5 plateformes parmi les plus populaires et accessibles au grand public, mais il en existe de nombreuses autres plus spécialisées comme SuperRare, Foundation ou encore KnownOrigin.

💡 Comment acheter un NFT ? On vous explique tout !

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.