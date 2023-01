Mastercard et Polygon s’associent pour propulser les artistes musicaux dans le Web3

C’est un nouveau coup de maître pour l’écosystème Polygon, qui vient de nouer un partenariat avec le géant du paiement Mastercard. Cette coopération s’inscrit dans le cadre du nouveau programme à destination des artistes musicaux : Mastercard Artist Accelerator.

Cette annonce a été officialisée vendredi, à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas :

📢ANNOUNCED AT CES📢

@Mastercard will launch the Mastercard Artist Accelerator #onPolygon

👉🏾a Web3-based, fan-driven initiative to develop and launch emerging musical artists in the digital economy 🎵 💳https://t.co/oEK7g29XyH pic.twitter.com/D5kRZRtPU4

— Polygon - MATIC 💜 (@0xPolygon) January 6, 2023