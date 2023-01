Il est désormais possible de créer et de vendre des NFT directement sur Shopify

Maintenant, les créateurs de tokens non fongibles (NFT) disposent d’une solution tout-en-un pour créer et vendre leurs collections directement depuis leur boutique Shopify. Cela est possible grâce à l’application Venly, qui offre une solution complète, de la création à la vente, sans avoir besoin de s’y connaître en programmation de smart contracts.

Les NFT en question pourront être déployés sur Polygon (MATIC), ou encore Avalanche (AVAX) :

Avalanche and @Shopify are joining forces to enable millions of Shopify merchants to create eco-friendly digital collectibles for the masses with the @Venly_io Shopify NFT App.

Shopify merchants can quickly start selling #Avalanche NFTs right from their own store! pic.twitter.com/WOwoV0oCYh

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) January 5, 2023