Le market maker français Flowdesk lève 50 millions de dollars pour étendre son aura à l'international

Flowdesk, fleuron français dans le domaine du market making et du trading de gré à gré (OTC), a annoncé la clôture d'une levée de fonds totalisant 50 millions de dollars dans l'optique de financer le développement de sa gamme de produits à l'international.

Le tour de table a été mené par le fonds Cathay Innovation, et a vu participer Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, BPI ainsi que Ripple, la société émettrice du token XRP.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un market maker dans la crypto ?

Fondée en 2020, Flowdesk est enracinée à Paris, mais possède également des quartiers à Singapour ainsi qu'en Amérique du Nord afin d'assurer sa présence sur les marchés de trading internationaux. Enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Flowdesk propose un large éventail de services axés sur l'infrastructure de trading, de market making, de marché OTC ainsi que de gestion de trésorerie.

Autant de verticales sur lesquelles pourra continuer d'évoluer la firme grâce à cet apport de capital, d'ailleurs salué par Guilhem Chaumont, son PDG et co-fondateur :

« Cette levée de fonds montre que Flowdesk est la solution émergente de référence dans les services de market making et d’échanges OTC (de gré à gré), grâce à nos solutions de gestion de liquidité pour les émetteurs de tokens et les institutions. Dans un contexte marqué par les incertitudes réglementaires, la volatilité et les multiples déconvenues subies par ce secteur, la liquidité est restée faible. La gamme complète de services de Flowdesk vise à révolutionner ce secteur, en offrant des solutions évolutives, adaptées aux risques et efficaces en matière de capital. »