Kiln lève 17 millions de dollars afin de s'étendre en Asie et continuer à promouvoir le staking sur Ethereum

Kiln, entreprise française de référence dans l'univers du staking sur la blockchain Ethereum (ETH), annonce la clôture d'une levée de fonds à hauteur de 17 millions de dollars afin de financer son expansion à l'international, avec un accent mis sur la région Asie-Pacifique.

Le tour de table a été mené par la firme spécialisée dans l'investissement crypto 1kx, et a vu participer des pointures de l'écosystème blockchain à l'instar de IOSG, Crypto.com, Wintermute Ventures, KXVC et LBank, entre autres.

Comme l'a souligné Laszlo Szabo, le PDG et cofondateur de Kiln, le soutien financer de ces géants de l'investissement blockchain démontre l'engagement de l'entreprise à développer une plateforme de staking de premier choix pour les institutionnels, mais aussi à démocratiser ce segment de marché en pleine expansion.

« Cette annonce marque le début d'une série de développements passionnants, » a-t-il également précisé. Récemment, ces développements ont par exemple concerné l'intégration de Kiln à Ledger Live, peu de temps après la société ait rendu son produit Kiln On-Chain disponible auprès du géant américain Coinbase.

Cet apport de capital permettra à Kiln d'une part de développer sa gamme de produits, notamment dans l'optique d'intégrer des mécanismes de récompense novateurs dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi), mais également d'installer de nouveaux bureaux à Singapour afin d'accroître sa présence en Asie.

Kiln nous a confié que son implantation à Singapour s'inscrivait d'une part comme un choix stratégique afin d'évoluer dans les meilleures conditions en s'entourant de ses partenaires existants tels que Crypto.com ou Fireblocks, ces derniers étant déjà positionnés sur ce secteur, mais aussi afin de générer de nouveaux prospects.

L'année 2023, qui aura vu le cours du Bitcoin remonter et un marché des cryptomonnaies reprendre son souffle dans le même temps, aura également été une année prospère pour Kiln, qui a bénéficié d'une croissance continue pendant ces 12 mois.

Tout au long de cette même année, Kiln a vu le montant d'Ethers stakés à travers son offre multiplié par 5, et ce en nouant des partenariats prometteurs tout en intégrant des solutions de conservation, des exchanges ou bien des portefeuilles.

De son lancement à aujourd'hui, Kiln s'est imposée comme une plateforme de staking de premier plan et, selon Rated, comme le plus grand opérateur de nœuds de validation pour la blockchain Ethereum.

« Kiln s'impose comme le leader du secteur, en offrant la solution la plus complète, la plus sécurisée et la plus sophistiquée de staking-as-a-service. Nous sommes ravis de soutenir Laszlo et son équipe exceptionnelle alors qu'ils ouvrent la voie à l'accessibilité mondiale aux solutions de staking. »