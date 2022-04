Mark Karpelès, l’ex-PDG de Mt Gox, lance une agence de notation pour évaluer les projets cryptos

Mark Karpelès, ancien PDG de la tristement célèbre plateforme Mt Gox annonce vouloir revenir dans l’industrie de la blockchain et des cryptos actifs en lançant sa propre agence de notation appelée UnGox.

L’objectif de ce nouveau projet est de fournir aux investisseurs des informations sur le sérieux et la fiabilité de différents protocoles de la finance décentralisée (DeFi) et exchanges de cryptomonnaies afin de les orienter dans leurs recherches.

About to be live at the @fccjapan regarding the #MtGoxNFT and UNGOX. Will start at 12:30 JST. https://t.co/GvPWBQbyts

— Mark Karpelès (@MagicalTux) April 11, 2022