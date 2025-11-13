Manipulation du token POPCAT sur Hyperliquid - 4,9 millions de dollars de pertes

Hyperliquid s’impose comme la plateforme phare du secteur en plein essor des contrats perpétuels décentralisés. Une position qui l’expose visiblement à des actes malveillants, comme dans le récent cas d’une manipulation du token POPCAT à l’origine d’une dette irrécouvrable de 4,9 millions de dollars.

Hyperliquid victime d'une attaque au token POPCAT

Dans le paysage en constant développement des plateformes décentralisées (DEX), Hyperliquid s'impose comme le fleuron du secteur des contrats perpétuels. Une position qui échauffe les esprits, comme lors de la concurrence acharnée déclenchée par la sélection de l'émetteur de son stablecoin natif USDH, officiellement disponible depuis la fin septembre.

Dans le même temps, ses volumes importants attirent les acteurs malveillants. Il suffit de se remémorer le cas de manipulation de son pre-market dédié aux tokens XPL de la blockchain Plasma en août dernier, avec un gain de 46 millions de dollars pour les responsables, accompagné d'une liquidation simultanée de 17 millions de dollars.

✍️ Quelles sont les meilleures plateformes de Perp DEX ?

Un cas de figure qui semble en inspirer d'autres, si l'on en croit la récente publication du compte Lookonchain sur le réseau X au sujet d'une attaque menée à l'encontre d'Hyperliquid à l'aide d'une manipulation du token POPCAT.

Une opération millimétrée menée à l'aide d'un investissement de 3 millions de dollars en stablecoins USDC, transféré depuis la plateforme OKX. Le but ? Gonfler artificiellement le prix du token POPCAT afin de déclencher ensuite des liquidations en cascade. De toute évidence, cela a très bien fonctionné...

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Une dette irrécouvrable de 4,9 millions de dollars

Dans les faits, le responsable de ce qui s'apparente à une attaque ciblée a méticuleusement distribué ses fonds sur 19 portefeuilles distincts, afin d’ouvrir des positions haussières (long) avec effet de levier impliquant un total colossal de presque 30 millions de dollars sur le token POPCAT.

Une fois cette première étape franchie, il a ensuite placé un ordre d'achat de 20 millions de dollars avec un prix situé aux alentours de 0,21 dollar, afin de simuler une demande importante pour attirer plus de liquidités et faire monter les prix. C'est à ce moment que tout a basculé.

🗞️ Pour Cathie Wood Hyperliquid fait penser « aux débuts de Solana »

Détail des positions ouvertes sur le token POPCAT

En effet, ce trader aux intentions malveillantes a ensuite et précipitamment retiré son ordre d'achat, provoquant aussitôt un effondrement du prix du token POPCAT. Dans la foulée, cette baisse a entraîné une série de liquidations en cascade des positions avec effet de levier, y compris ses 3 millions de dollars évaporés dans le même temps.

Pourquoi décider de perdre une telle somme ? Peut-être parce que le préjudice imposé à la plateforme Hyperliquid apparaît comme bien plus important. Car la principale conséquence de cette opération représente une dette irrécouvrable estimée à 4,9 millions de dollars pour son Hyperliquidity Provider (HLP), un coffre (vault) communautaire destiné à fournir de la liquidité à sa bourse.

Source : Lookonchain

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.