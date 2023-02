Louis Vuitton s'associe à Yayoi Kusama et lance une collection de NFTs

La célèbre marque de luxe française louis Vuitton a annoncé une collaboration avec l'artiste japonaise Yayoi Kusama pour lancer une collection de tokens non fongibles (NFT). Bien que les contours restent encore flous, cela montre la forte volonté de l'entreprise de se diversifier dans de nouveaux secteurs, notamment le Web3.

Louis Vuitton se lance dans les NFTs

Le secteur des tokens non fongibles (NFT) a regagné de l'intérêt avec la récente période haussière que connaît le marché des cryptomonnaies. La célèbre marque de luxe Louis Vuitton a décidé de capitaliser sur cette tendance et annonce le lancement d'une collection de NFTs.

À l'occasion de son 200eme anniversaire, la marque emblématique s'est associée avec Yayoi Kusama pour créer une nouvelle série de vêtements. L'artiste japonaise de 93 ans est bien connue dans le monde de l'art et de la mode pour son style distinctif, qui combine souvent des motifs répétitifs et des couleurs vives.

Dans le cadre de cette collaboration, et selon les informations de nos confrères The Crypto Times, Louis Vuitton et Yayoi Kusama vont créer une série de NFT basée sur des œuvres d'art originales de Kusama. Rien n'a pour le moment été révélé, mais il semblerait que la collection contienne 10 000 NFTs, vendus à un prix de 4 Ether (ETH) l'unité (soit environ 6 621 dollars).

Le prix est évidemment élevé dans un contexte de marché où la majorité des investisseurs accuse des pertes - malgré le récent rebond - mais pourrait se justifier. En effet, la marque de luxe devrait permettre aux détenteurs des NFTs de convertir leur oeuvre numérique en un produit physique.

Cette initiative montre l'engouement grandissant pour les NFT dans le monde de la mode et de l'art. De plus en plus de marques et d'artistes se tournent vers les NFT pour permettre de monétiser leur travail de manière innovante, tout en renouant le lien avec leur clientèle et leur fans.

Louis Vuitton et le Web3

Cette collection de NFTs ne marque pas les débuts de Louis Vuitton dans le Web3. En 2021, la maison de luxe parisienne avait lancé le jeu « Louis : The Game » - sur les plateformes iOS et Android - qui mettait en scène la mascotte Vivienne.

À travers diverses aventures, les joueurs pouvaient collecter l'une des 30 pièces collector sous forme de NFT. Une initiative parue très tôt dans l'histoire du metaverse et des NFTs et qui avait été renouvelée en avril 2022.

Louis Vuitton avait en effet ajouté 2 niveaux à son jeu. Ces univers abritaient 16 pages du roman autobiographique du créateur de la marque de luxe et permettaient à ceux qui les ramassaient de se rendre éligible au tirage au sort de l'un des 10 NFTs de la collection sortie en parrallèle.

Dans le cadre de projet annoncé cette semaine, en partenariat avec Yayoi Kusama, Louis Vuitton a lancé une nouvelle application mobile téléchargeable sur iOS et Android. À travers 4 niveaux, le joueur doit collecter des objets uniques pour remplir sa malle et espérer obtenir une récompense spéciale, qui pourrait être un ticket d'entrée vers la collection de NFTs.

