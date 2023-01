Comment les NFTs et le Web3 stimulent-ils la créativité dans l’industrie musicale ?

Capables de rapprocher les musiciens de leurs communautés et d’enrichir notre manière de vivre la musique live, les NFTs et le Web3 offrent de nouvelles opportunités aux artistes. Les plus entreprenants explorent déjà ces nouveaux territoires pour repousser les limites de la créativité, parfois bien au-delà du champ musical. Explications avec trois experts de la musique et du Web3.

La fin de la dictature des algorithmes ?

Aujourd’hui, les plateformes de streaming font la loi dans l’industrie musicale, et leurs politiques de rémunérations ne sont pas sans conséquence sur les choix créatifs des artistes.

Sur Spotify par exemple, les musiciens ne sont rémunérés qu’à partir de 30 secondes d’écoute. Afin d’accrocher les auditeurs jusqu’à cette barre fatidique, la plupart des tubes récents ne comportent plus d’intro et le refrain arrive plus tôt qu’auparavant.

Les algorithmes des plateformes ont également entraîné une baisse de la durée des morceaux, car une fois les 30 secondes passées, le temps d’écoute n’a plus d’incidence sur la rémunération de l’artiste. Résultat : on est passé en moyenne de 4 minutes et 30 secondes par chanson en 1995, à 3 minutes 42 secondes en 2019.

Le célèbre producteur Mark Ronson, à qui l’on doit notamment le single « Uptown Funk! » de Bruno Mars ou l’album « Back in Black » d’Amy Winehouse, a critiqué cette dictature des algorithmes dans une interview pour The Guardian en 2019 :

« Toutes vos chansons doivent être inférieures à 3 minutes et 15 secondes, parce que si les gens ne les écoutent pas jusqu'à la fin, [cela] fait baisser votre classement sur Spotify. (…) C'est un peu fou la façon dont vous devez penser la musique aujourd’hui. »

Face à ces dérives imposant un formatage de la musique, les innovations apportées par le Web3 apparaissent comme une bouée de sauvetage pour la créativité.

La liberté de création apportée par les NFTs

Le Web3 permet aux musiciens de se débarrasser de nombreux intermédiaires qui les éloignent de leurs fans et freinent leur créativité.

Ainsi libérés, ils peuvent repousser les limites de leur inventivité, s’autoriser toutes les fantaisies, imaginer de nouveaux formats… Quitte à dérouter leurs fans ! Mais au moins, ils possèdent de nouveaux outils pour proposer de la pure création artistique, des œuvres venant du plus profond d’eux-mêmes.

My first ever NFT drops tomorrow 12:15pm PT 🎉 on @KnownOrigin_io . ‘The Listener’ is an animation I made from one of my paintings paired with an ambient score I composed. The owner unlocks a 30 minute version of the music meant for deep personal work.... https://t.co/pyE985Ox0J pic.twitter.com/q7tlQ5T2T4 — Colin Thomas Frangicetto (@colincirca) February 3, 2021

Certains artistes qui refusent de se laisser brider trouvent aujourd’hui refuge sur des marketplaces de tokens non fongibles (NFTs) musicaux comme Pianity.

Son PDG et cofondateur, Kevin Primicerio, confirme cette quête de liberté de certains utilisateurs de la plateforme :

« Chez nous, tu n’as pas de limites, tu peux sortir des morceaux de 25 minutes. On a des gens qui enregistrent leurs concerts et qui les vendent ensuite en NFTs sur Pianity. Ce sont des titres qui peuvent durer 1h30. Affranchir les artistes de toute contrainte, ça permet de libérer leur créativité, car ils n’ont plus à se soucier de se faire distribuer. Ils peuvent passer tout leur temps à produire, à expérimenter, à être simplement plus créatifs. »

Une explosion d’œuvres hybrides à la croisée des arts

Nombreux sont les musiciens à maîtriser d’autres disciplines artistiques : vidéo, photo, peinture, dessin, poésie, écriture, etc. Avec les NFTs, ils disposent enfin d’un outil idéal pour fusionner leurs créations et créer des formats hybrides à la croisée des arts.

Perrine Guyomard, responsable Business Développement & Innovation chez Warner Music France, souligne les nombreuses opportunités offertes aux musiciens par les NFTs :

« Pour des personnes très créatives, ça permet de relier les univers et de révéler encore plus leur personnalité, en ouvrant leur champ d’expression. Il y a des artistes de la maison qui sont venus nous voir en nous disant qu’ils tenaient un journal de bord manuscrit, ou qu’ils dessinaient, et qu’ils ne savaient pas trop quoi en faire. Je leur ai dit que grâce aux NFTs, ils pouvaient par exemple relier un morceau et les notes ayant servi à écrire les paroles, avec les ratures, les changements apportés. Ça n’a peut-être pas sa place dans les formats classiques, mais ça se prête très bien aux NFTs. C’est un outil qui permet de créer des œuvres complètes très intéressantes. »

Les NFTs facilitent également la collaboration entre des musiciens et des artistes issus d’autres disciplines, ou même des personnes a priori éloignées du monde de l’art. C’est ce qu’a expérimenté Agoria, en créant le premier NFT végétal avec ses amis Nicolas Desprat, biophysicien, et Nicolas Becker, sound designer oscarisé pour le film « Sound of Metal ».

Ensemble, ils ont mêlé l’observation scientifique à la musique en sonorisant le cycle de vie d’un plant de chanvre et sa manière de communiquer avec son environnement. Pour capturer ce processus en vidéo, ils sont allés jusqu’à modifier un microscope du CNRS. Le résultat de leur collaboration est le film « Phytocène », vendu sous forme de NFT par la maison d’enchères Phillips.

Les fans se réapproprient la musique

Avant la démocratisation des plateformes de streaming, le grand public possédait des disques, des vinyles ou encore des cassettes. Les NFTs permettent de revenir à cette notion de propriété sur la musique que l’on consomme.

Pour Flavien Defraire, créateur du blog musique et Web3 Le Son Dopamine et community manager de la Blockchain Game Alliance, c’est l’une des explications de cette liberté retrouvée pour les fans de musique :

« Pour moi, le fait d’avoir cette liberté de faire ce que l’on veut avec ces biens numériques sur lesquels on acquiert un véritable droit de propriété, c’est la meilleure manière d’expliquer l’intérêt du Web3. La notion de liberté est indissociable de celle de “true ownership”. »

En combinant les notions de propriété et d’interopérabilité, on pourrait même imaginer qu’un NFT musical puisse avoir de l’utilité sur une autre plateforme.

Un morceau de musique pourrait par exemple prendre la forme d’une voiture de course dans un jeu vidéo basé sur la blockchain, ou permettre de profiter de promotions auprès d’une marque de vêtements sponsorisant un musicien. Là aussi, il s’agit d’un terrain largement inexploré qui laisse le champ libre à la créativité et redéfinit les frontières de la sphère artistique.

Perrine Guyomard évoque également la possibilité de créer des NFTs musicaux fragmentés pour inventer de nouveaux usages :

« Peut-être que le fait de fractionner un NFT va être intéressant pour la musique. On pourrait par exemple envisager qu’un morceau ne puisse être écouté entièrement que lorsque tous les propriétaires de ses différents fragments sont réunis dans un même lieu physique. Il y a plein de choses à imaginer en termes d’expérience qui renforcent le lien à la créativité et à la musique. »

L’essor de la musique NFT générative

Les NFTs constituent un format idéal pour les collaborations artistiques. Ils simplifient la création d’œuvres hybrides, mais aussi la rémunération des différentes personnes impliquées dans le processus créatif. Grâce aux smart contracts, tous les paiements sont automatisés et transparents.

On observe également ce phénomène lorsque les musiciens choisissent de se faire assister par des algorithmes ou une intelligence artificielle afin de créer de la musique générative, qui évolue dans le temps et/ou selon certains paramètres définis par l’artiste.

Le format NFT facilite la monétisation de ces œuvres capables de muter, tout en offrant aux fans la possibilité de posséder un morceau unique de leur artiste préféré.

Been working on this one with @kenarosemusic & @cherylyiemusic for a while. Excited to put out Remnants as Kena debuts her #Misfits artwork w/this special song. Each line of the lyric has two options that change the song from hopeful to sad. Holders, contact me for early access. pic.twitter.com/qu1LEybAFA — genzo.eth (源三) (@genzomusic) January 8, 2023

Toujours à la recherche d’innovations musicales taillées pour le Web3, Kevin Primicerio réfléchit à proposer des NFTs de musique programmable sur Pianity :

« Nous sommes en train de discuter avec Sony CSL Paris, le département IA de Sony. Il y a des choses à faire d’un point de vue créatif, avec des NFTs qui pourraient changer au cours du temps, ou être différents en fonction du numéro d’édition… Cela permet aux détenteurs de posséder une variation unique d’une certaine musique qui a été générée et choisie par l’artiste. »

Flavien Defraire considère lui aussi que la musique générative fait partie des innovations les plus intéressantes apportées par le Web3 dans le champ musical :

« Quand on avait la musique sur des CDs et des vinyles, le format était vraiment figé. Le stream l’est aussi. Là, grâce aux NFTs, on peut imaginer des morceaux de musique qui vont évoluer dans le temps selon certains critères choisis par l’artiste. Il peut décider que chaque nouvel acquéreur d’un même NFT obtienne une nouvelle version de la musique, ou que la musique évolue dans le temps selon certaines données… On peut imaginer aussi des NFTs à collectionner et combiner pour créer des morceaux plus élaborés. Il y a énormément de choses à inventer, et ça n’a pas été énormément exploité pour le moment. »

Armés des outils fournis par le Web3, les musiciens peuvent explorer de nouveaux champs créatifs, avec comme seule limite leur imagination. Dans les mois et les années à venir, attendez-vous à voir émerger des formats musicaux totalement inédits.

