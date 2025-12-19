L'or atteint de nouveaux sommets alors que le Bitcoin continue sa chute – Récap crypto de la nuit du 18 au 19 décembre 2025

Le Bitcoin a chuté sous les 85 000 dollars cette nuit, tandis que l’or atteint un nouveau sommet. Aux États-Unis, la CFTC et le gouvernement accélèrent leurs initiatives réglementaires, et plusieurs entreprises majeures annoncent des avancées dans les stablecoins et la tokenisation.

Le Bitcoin sous pression et un marché dominé par la peur

Cette nuit, le prix du Bitcoin est passé sous les 85 000 dollars, atteignant 84 800 dollars, prolongeant une tendance baissière alimentée par une forte pression vendeuse.

Selon Santiment, le sentiment des investisseurs particuliers est fortement orienté vers la peur, un signal historiquement annonciateur de rebonds. Cette chute s’accompagne du réveil d’environ 300 milliards de dollars en BTC dormants et d’une baisse de 50 % du ratio BTC/or sur un an.

Les baleines participent à la pression vendeuse

Une baleine Bitcoin a déposé 5 151 BTC, soit environ 444 millions de dollars, sur Binance. Cette opération intervient dans un contexte de réveil massif des BTC dormants et de ventes par les détenteurs à long terme, renforçant la pression sur le marché.

L’or atteint de nouveaux sommets

Le prix de l'once d'or a grimpé à 4 333 dollars, contre 2 619 dollars un an plus tôt. Ce mouvement reflète la forte demande soutenue par les banques centrales et les ETF, tandis que le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur face à l’or sur la même période.

Les stablecoins sous les projecteurs

JPMorgan a réaffirmé qu’il ne s’attendait pas à un marché des stablecoins dépassant les 1 000 milliards de dollars d’ici 2028. Dans le même temps, Coinbase a lancé un protocole de création de stablecoins personnalisés pour les entreprises, tandis qu’Intuit s’est associé à Circle pour intégrer l’USDC à ses plateformes TurboTax, QuickBooks et Credit Karma, facilitant des paiements plus rapides et moins coûteux.

Les États-Unis avancent sur la régulation crypto

Le gouvernement américain, sous l’administration Trump, poursuit ses efforts vers une loi historique sur la structuration du marché des cryptomonnaies. Le responsable IA et crypto de la Maison Blanche a indiqué qu’un examen du CLARITY Act aurait lieu en janvier, rapprochant le pays de son adoption.

Renforcement du rôle de la CFTC

Le Sénat a confirmé Michael Selig à la tête de la CFTC, renforçant la mission de l’agence dans la régulation des cryptomonnaies. Celle-ci a également sollicité des avis sur l’accès direct des particuliers au clearing des produits dérivés, s’inscrivant dans une démarche globale d’ouverture et de protection des investisseurs.

Robinhood se tourne vers la tokenisation

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré lors de la conférence TOKEN2049 à Singapour que la tokenisation des actions interviendrait « d’abord lentement, puis soudainement ». Cette annonce relance la compétition sur les stock tokens face à des acteurs comme Kraken et attire l’attention des régulateurs européens.

