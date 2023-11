Lien avec le Hamas, nouveaux outils de surveillance… Le Trésor américain durcit (encore) le ton face aux cryptomonnaies

Si on en doutait encore, le Trésor américain vient de le confirmer à nouveau : les États-Unis ne sont plus un havre pour les cryptomonnaies. Un représentant de l’institution américaine vient en effet de confirmer que le secteur serait davantage surveillé, citant des raisons réglementaires… Et les liens supposés du Hamas avec les cryptomonnaies. Qu’en est-il réellement ?