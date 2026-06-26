Licenciements massifs : au tour de BitGo de se séparer de 15 % de ses employés

BitGo Holdings a annoncé jeudi la suppression d'environ 15 % de ses effectifs, rejoignant la longue liste d'entreprises crypto ayant réduit leurs équipes cette année.

Bitgo se recentre sur le trading, les stablecoins et l'IA

Dans un message publié sur X, le co-fondateur et PDG Mike Belshe a annoncé ces coupes de 15 % des employés de Bitgo. Il a expliqué que "l'écosystème a évolué, et la manière de construire des services financiers a radicalement changé".

Mike Belshe a justifié cette décision par la nécessité de concentrer les équipes sur "la sécurité, le trading, les stablecoins, le règlement et l'infrastructure propulsée par l'IA". BitGo n'a pas précisé le nombre exact de postes supprimés, mais son rapport annuel 2025 faisait état de 603 employés à temps plein au 31 décembre dernier, ce qui porterait l'ampleur des coupes à environ 90 personnes.

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Belshe a qualifié cette mesure d'action "ponctuelle", assurant que l'entreprise n'anticipe pas de nouvelles réductions. BitGo continue par ailleurs de recruter pour 51 postes à travers plusieurs régions, selon son offre d'emploi en ligne.

L'action BTGO a clôturé jeudi en baisse de 4,67 % à 4,80 dollars, prolongeant un repli de près de 73 % depuis ses débuts en bourse à 18 dollars le 22 janvier.

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Une vague de licenciements qui touche tout le secteur crypto

Ces coupes s'ajoutent aux milliers d'emplois déjà supprimés dans l'industrie crypto depuis le début de l'année 2026. De nombreuses entreprises invoquent des gains d'efficacité, liés à l'IA ainsi que le ralentissement général du marché. Le secteur a déjà perdu plus de 5 000 emplois cette année. Block Inc. a procédé à la plus importante vague en supprimant 4 000 postes en février, soit près de la moitié de ses effectifs.

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De son côté, Robinhood a réduit ses effectifs de 10 % il y a dix jours, tandis qu'en mai, Kraken avait supprimé 150 postes. Pour Coinbase, c'est environ 700 employés, soit 14 % de sa masse salariale. Les entreprises concernées évoquent souvent la montée en puissance de l'IA.

Au-delà de l'IA, le contexte est particulièrement morose en termes de prix. Le Bitcoin, qui avait cotoyé des sommets en 2025, est bloqué dans un range depuis plusieurs mois, et a touché les 58 000 dollars cette semaine.

Source : Mike Belshe via X

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