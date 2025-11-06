L'ETH fait face à de fortes turbulences : Récap crypto de la nuit du 5 au 6 novembre 2025

Ethereum rebondit après une forte volatilité tandis que les sorties d’ETF Bitcoin et Ethereum se poursuivent. Du côté institutionnel, Charles Schwab prépare son entrée sur le marché crypto et Chainlink renforce son pont entre la finance traditionnelle et la DeFi.

L'ETH face à de fortes turbulences

Après une chute éclair à 3 050 dollars entraînant la liquidation de 1,3 milliard de dollars de positions longues, l’ETH a fait face à un mur de 7 milliards de dollars de liquidités short près des 4 000 dollars.

Cette phase de volatilité s’est traduite par 800 millions de dollars de sorties sur les ETF Bitcoin et Ethereum spot en une seule journée, tandis que le réseau Ethereum battait des records de transactions grâce à la montée des layer 2 et à l’approche de la mise à jour Fusaka début décembre.

Les sorties d’ETF se poursuivent

Les ETF Bitcoin et Ethereum spot ont enregistré respectivement 566,4 millions et 219,4 millions de dollars de sorties le 4 novembre, suivis le 5 novembre par 137 millions et 118,5 millions supplémentaires. Les ETF Solana spot résistent avec 14,9 millions de dollars d’entrées, alors que le Bitcoin est brièvement repassé sous les 100 000 dollars, confirmant la pression observée sur les marchés.

Charles Schwab prépare son entrée sur le marché crypto

Rick Wurster, PDG de Charles Schwab, a annoncé que la société, qui gère environ 7 000 milliards de dollars d’actifs, prévoit de lancer le trading de cryptomonnaies au premier semestre 2026. Cette stratégie confirme l’intérêt croissant de grands acteurs financiers pour le secteur des actifs numériques.

Robinhood sur une dynamique de croissance

Robinhood a doublé son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dépassant ainsi les attentes. Cette performance s’inscrit dans le contexte d’une montée en puissance des stock tokens et d’échanges sur la BNB Chain, mais également sous la surveillance des régulateurs européens, qui demandent des clarifications sur les tokens OpenAI et SpaceX.

Chainlink et SBI unissent TradFi et DeFi

Chainlink s’est associé à SBI Digital Markets, filiale numérique du groupe japonais SBI, afin de relier la finance traditionnelle et la DeFi via son protocole CCIP. Cette collaboration s’ajoute à celles menées avec Mastercard et JPMorgan, confirmant la place de Chainlink comme infrastructure clé pour la tokenisation et les connexions multi-chaînes.

Franklin Templeton innove à Hong Kong

Franklin Templeton a lancé le premier fonds tokenisé à Hong Kong, marquant une étape clé pour la tokenisation d’actifs dans la région. L’initiative s’intègre à un mouvement global mené par BlackRock, Circle et d’autres acteurs, alors que Hong Kong continue d’élargir son cadre favorable aux crypto-actifs, allant jusqu’à envisager des exonérations fiscales et l’approbation d’un ETF Solana spot.

Tangem Pay relie crypto et paiements

Tangem a présenté Tangem Pay, une carte Visa virtuelle permettant de dépenser le stablecoin USDC après un processus KYC. Ce lancement s’ajoute à la dynamique portée par Maple Finance, Mastercard et Circle autour des usages des stablecoins USDC et EURC, dans un contexte où la réglementation KYC se resserre à l’échelle internationale.

Washington prépare de nouvelles discussions crypto

Selon Politico, des parlementaires américains rencontreront David Sacks, le responsable crypto de Trump, pour discuter du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies. Cette réunion intervient alors qu’un texte visant à interdire aux élus et à leurs familles de détenir des cryptos est en préparation, sur fond de rapprochement de l’administration Trump avec l’écosystème.

Régulation des stablecoins au Royaume-Uni

La Banque d’Angleterre s’est engagée à accélérer la mise en place de règles pour les stablecoins afin de suivre le rythme des États-Unis. Cette avancée intervient alors que les volumes de stablecoins augmentent, avec Revolut facilitant les échanges 1:1 sans frais et Visa élargissant son réseau à quatre stablecoins.

