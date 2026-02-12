Les signaux du marché crypto virent au rouge – Récap de la nuit du 11 au 12 février 2026

La SEC américaine prépare une nouvelle directive sur les cryptomonnaies, tandis qu’Ethereum et Solana poursuivent leur développement technologique. Les marchés restent nerveux, avec une forte chute de l’indice de peur et des sorties sur les ETF Bitcoin.

La SEC renforce sa stratégie crypto

Paul Atkins de la SEC a confirmé qu’une nouvelle directive sur la Token Taxonomy est en préparation pour renforcer le leadership des États-Unis dans les actifs numériques. Il a aussi détaillé les priorités du régulateur pour 2026, axées sur la lutte contre la fraude, la simplification des obligations de divulgation et une meilleure coordination avec la CFTC. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte d’harmonisation accrue entre les deux régulateurs américains.

Les signaux du marché virent au rouge

Le Bitcoin a connu une forte volatilité avec une probabilité de seulement 20 % d’atteindre un nouvel ATH d’ici la fin de l’année selon Polymarket. Le Crypto Fear and Greed Index a chuté à 5, confirmant un sentiment de peur extrême sur le marché. Parallèlement, les ETF Bitcoin ont enregistré une sortie nette de 276,3 millions de dollars le 11 février, et la moyenne sur 7 jours est passée à -120,7 millions de dollars.

Elon Musk avance sur X Money

X, la plateforme d’Elon Musk, génère désormais environ 1 milliard de dollars par an grâce à ses abonnements et prévoit de lancer la version bêta externe de X Money dans 1 à 2 mois. L’objectif est de faire de X la plateforme centrale pour les transactions financières, avec une intégration crypto encore à confirmer. Dans le même temps, les cryptomonnaies liées à Donald Trump ont connu des baisses marquées, TRUMP et WLFI chutant respectivement de 22 % et 27 %.

Solana défend sa solidité

Toly a affirmé que la majorité des blockchains ayant échoué sont basées sur l’EVM et qu’aucune ne concerne Solana. Le Wyoming a récemment déployé son stablecoin FRNT sur Solana, et Morgan Stanley a déposé trois demandes d’ETF sur Bitcoin, Ethereum et Solana. De plus, 1inch a introduit des swaps natifs entre Solana et l’EVM, tandis que Vitalik Buterin envisage une révision de l’EVM autour du langage RISC-V.

Ondo Finance et Chainlink s’allient

Ondo Finance a annoncé un partenariat avec Chainlink, qui devient son oracle officiel pour permettre l’utilisation d’actions américaines tokenisées comme collatéral DeFi sur Ethereum. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Chainlink d’étendre ses solutions de données au marché des actifs réels, après des partenariats avec SWIFT et Mastercard.

Vitalik Buterin mise sur la confidentialité et l’IA

Vitalik Buterin a déclaré que les paiements et systèmes de réputation basés sur la technologie ZK pourraient positionner Ethereum comme la plateforme de référence pour l’intelligence artificielle. Cette vision s’inscrit dans un contexte d’innovation autour des Layer 2 et des solutions ZK, alors que des projets comme MegaETH et Citrea avancent sur leur déploiement.

Royaume-Uni : des obligations d’État sur blockchain

Le Trésor britannique a sélectionné la plateforme blockchain de HSBC pour un projet pilote d’émission d’obligations d’État numériques. Cette initiative fait suite à la reconnaissance des cryptomonnaies comme nouvelle catégorie de propriété et à l’adoption d’un cadre réglementaire renforcé, marquant la volonté du Royaume-Uni de devenir un acteur majeur du secteur crypto.

