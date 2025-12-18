Les réserves d'ETH sur les exchanges au plus bas depuis 2016 : Récap de la nuit du 17 au 18 décembre 2025

La Fed allège sa politique envers les banques crypto, tandis que la SEC clarifie la garde des actifs numériques. Trump promet un boom économique, Ethereum atteint un record de retraits, et Coinbase avance en Inde.

Réserves d’Ethereum au plus bas depuis 2016

CryptoQuant a signalé que les réserves d’Ethereum sur les plateformes d’échange avaient chuté à leur niveau le plus bas depuis 2016. Cette évolution suggère une prudence accrue des traders et une réduction de la pression vendeuse.

La Fed change de cap sur les activités crypto

La Réserve fédérale des États-Unis a abandonné sa politique de 2023, autorisant désormais les banques non assurées à exercer des activités liées aux cryptomonnaies. Ce revirement s’inscrit dans un contexte mondial marqué par une évolution rapide des régulations : le Royaume-Uni accorde un statut de propriété aux cryptos, tandis que la Chine renforce ses contrôles sur les stablecoins. Des analystes évoquent également la possibilité qu’un futur président de la Fed soit favorable aux actifs numériques.

Vers un président de la Fed pro-baisse des taux ?

Donald Trump a annoncé plusieurs mesures économiques marquantes, promettant la plus grande saison de remboursements d’impôts et un « boom économique » historique pour l’an prochain. Il a également déclaré qu’il nommerait bientôt un nouveau président de la Réserve fédérale, précisant qu’il s’agirait d’une personne favorable à une forte baisse des taux d’intérêt.

Clarté réglementaire temporaire de la SEC

La SEC a publié une déclaration sur la garde des crypto-actifs par les courtiers, offrant une clarté temporaire pendant qu’elle réévalue son cadre global de conservation. Cette décision s’accompagne d’une série d’initiatives récentes, telles que la clôture des enquêtes sur Aave et Ondo Finance sans poursuites..

Caroline Pham rejoint MoonPay

Caroline Pham, présidente par intérim de la CFTC, a annoncé qu’elle rejoindrait MoonPay comme directrice juridique et administrative après avoir quitté l’agence. Ce passage témoigne d’un rapprochement croissant entre autorités de régulation et acteurs privés alors que la CFTC poursuit ses travaux pour alléger les contraintes réglementaires sur les plateformes crypto et renforcer sa coopération avec la SEC.

Adoption en hausse du stablecoin USD1

La communauté du protocole World Liberty Financial a proposé d’utiliser une partie de la trésorerie pour stimuler l’adoption du stablecoin USD1.

Bitcoin en mouvement

Selon K33 Research, près de 300 milliards de dollars en Bitcoin dormants ont été réactivés au cours de l’année 2025. Cela traduit une reprise d’activité notable sur le réseau, témoignant d’un regain d’intérêt des investisseurs et d’un rééquilibrage des flux sur le marché du BTC.

Coinbase continue son expansion en Inde

La Commission de la concurrence de l’Inde a approuvé l’acquisition par Coinbase d’une participation minoritaire dans la plateforme crypto CoinDCX. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Coinbase et reflète l’intérêt croissant pour le marché indien, alors que l’Inde prépare un stablecoin adossé à sa dette et envisage une réserve stratégique en Bitcoins.

