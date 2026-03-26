Les marchés de prédiction bientôt limités aux États-Unis pour les élus ? Récap crypto de la nuit du 25 au 26 mars 2026

La SEC prépare une exemption inédite pour favoriser l’innovation dans la tokenisation tandis que Coinbase rejette le compromis sur le rendement des stablecoins. En parallèle, McLaren rejoint le Hedera Council et Washington présente une nouvelle loi sur le trading politique.

La SEC prête à assouplir la régulation pour la tokenisation

Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré qu’une exemption liée à l’innovation dans la tokenisation pour les entreprises crypto pourrait être mise en place d’ici quelques semaines. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte activité réglementaire : la SEC a récemment publié une classification officielle des cryptomonnaies et autorisé le Nasdaq à gérer des titres tokenisés via le programme DTC Pilot.

Coinbase rejette le compromis du Sénat sur les stablecoins

Coinbase a informé les bureaux du Sénat qu’elle ne pouvait pas soutenir le dernier compromis sur le rendement des stablecoins. L’entreprise évoque de sérieuses préoccupations vis-à-vis du texte proposé, qui s’inscrit dans le cadre du Clarity Act. Ce projet de loi interdit aux émetteurs de stablecoins de rémunérer passivement leurs détenteurs, une mesure qui pourrait paradoxalement avantager la finance décentralisée. Les discussions au Sénat américain se poursuivent pour faire avancer le CLARITY Act.

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Washington veut interdire le trading politique des élus

Selon Politico, des parlementaires américains ont présenté le PREDICT Act, une proposition de loi bipartisane visant à interdire aux membres du Congrès, au président et aux hauts fonctionnaires de trader sur les marchés de prédiction liés à la politique. Cette mesure viserait à renforcer la confiance du public et à éviter tout conflit d’intérêts au sein des institutions américaines.

McLaren intègre le Hedera Council

McLaren Racing a rejoint le Hedera Council, ajoutant une grande marque du sport automobile à l’écosystème Hedera Hashgraph. Le constructeur rejoint ainsi un conseil déjà composé d’acteurs tels que Google, DBS Bank et Ubisoft.

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