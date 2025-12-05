Les grandes banques adoptent Bitcoin beaucoup plus vite que prévu : Récap crypto de la nuit du 4 au 5 décembre 2025

La nuit a été marquée par d’importants mouvements sur le marché crypto, des avancées technologiques majeures et des signaux encourageants pour l’adoption institutionnelle. Retour sur les faits marquants, entre liquidations massives, nouvelles alliances et signaux macroéconomiques.

le 5 décembre 2025 à 8:45.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Les grandes banques adoptent Bitcoin beaucoup plus vite que prévu : Récap crypto de la nuit du 4 au 5 décembre 2025

Attentes autour de la Fed

Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Hassett, a déclaré que la Réserve fédérale devrait probablement abaisser ses taux d’intérêt la semaine prochaine. Ce signal intervient alors que la Fed a déjà injecté 128 milliards de dollars via des opérations de repos overnight, accentuant les attentes d’une politique monétaire plus accommodante susceptible d’influencer le Bitcoin.

Adoption institutionnelle en accélération

Michael Saylor a affirmé que les grandes banques adoptent Bitcoin beaucoup plus vite que prévu, avec 8 établissements sur 10 ayant changé d’avis en seulement six mois.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. (en savoir plus)

Innovation bancaire et finance tokenisée

N3XT a lancé la première banque alimentée par la blockchain sous charte du Wyoming, permettant des paiements B2B programmables et disponibles en continu. Ce lancement illustre la montée en puissance des actifs tokenisés, dans un contexte marqué par Amundi qui tokenise un fonds euro sur Ethereum et Klarna qui teste sa propre solution de paiement sur blockchain.

Chainlink renforce l’interopérabilité

L'interopérabilité entre Base et Solana est désormais opérationnel grâce à l’intégration de Chainlink. Ce développement illustre le rôle central de l’oracle dans l’interopérabilité cross‑chaîne et la tokenisation, soutenu par des partenariats stratégiques tels que ceux avec Mastercard et JPMorgan.

Acheter facilement la crypto Chailink avec eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Indicateurs positifs pour XRP et les ETF

XRP a atteint ses plus hauts niveaux de peur depuis octobre, un signal que Santiment associe historiquement à un potentiel rebond. Parallèlement, les ETF spot XRP et SOL ont enregistré des entrées nettes le 4 décembre, respectivement de 12,84 millions et 4,59 millions de dollars, tandis que les fonds BTC et ETH subissaient des sorties.

Marché et adoption financière

Un rapport conjoint de la DTCC et d’EY a mis en avant que le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 des marchés crypto stimule la demande pour étendre les horaires de trading sur les actions américaines. Morgan Stanley envisage également de permettre le trading BTC, ETH et SOL sur E*Trade, illustrant l’ouverture croissante des institutions financières envers les actifs numériques.

Les stablecoins au centre des débats

Le dernier rapport du FMI a souligné le potentiel des stablecoins pour accélérer les paiements et favoriser l’inclusion financière, tout en alertant sur les risques de substitution monétaire et de flux de capitaux. En Europe, BNP Paribas a rejoint un consortium de 9 banques visant à lancer un stablecoin euro d’ici 2026.

Coinbase et l’État du Karnataka s’allient

L’État indien du Karnataka a signé un protocole d’accord avec Coinbase pour encourager l’innovation on‑chain, soutenir les startups et renforcer la cybersécurité. L’entreprise américaine continue ainsi d’étendre son influence internationale et son rôle moteur dans la construction d’un écosystème blockchain solide.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

543 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

 Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner

Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner

 Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

 Bitstack dévoile son compte euro accompagné de sa carte Bitcoin et officialise une nouvelle levée de fonds

Bitstack dévoile son compte euro accompagné de sa carte Bitcoin et officialise une nouvelle levée de fonds