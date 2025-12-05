Les grandes banques adoptent Bitcoin beaucoup plus vite que prévu : Récap crypto de la nuit du 4 au 5 décembre 2025

La nuit a été marquée par d’importants mouvements sur le marché crypto, des avancées technologiques majeures et des signaux encourageants pour l’adoption institutionnelle. Retour sur les faits marquants, entre liquidations massives, nouvelles alliances et signaux macroéconomiques.

Attentes autour de la Fed

Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Hassett, a déclaré que la Réserve fédérale devrait probablement abaisser ses taux d’intérêt la semaine prochaine. Ce signal intervient alors que la Fed a déjà injecté 128 milliards de dollars via des opérations de repos overnight, accentuant les attentes d’une politique monétaire plus accommodante susceptible d’influencer le Bitcoin.

Adoption institutionnelle en accélération

Michael Saylor a affirmé que les grandes banques adoptent Bitcoin beaucoup plus vite que prévu, avec 8 établissements sur 10 ayant changé d’avis en seulement six mois.

Innovation bancaire et finance tokenisée

N3XT a lancé la première banque alimentée par la blockchain sous charte du Wyoming, permettant des paiements B2B programmables et disponibles en continu. Ce lancement illustre la montée en puissance des actifs tokenisés, dans un contexte marqué par Amundi qui tokenise un fonds euro sur Ethereum et Klarna qui teste sa propre solution de paiement sur blockchain.

Chainlink renforce l’interopérabilité

L'interopérabilité entre Base et Solana est désormais opérationnel grâce à l’intégration de Chainlink. Ce développement illustre le rôle central de l’oracle dans l’interopérabilité cross‑chaîne et la tokenisation, soutenu par des partenariats stratégiques tels que ceux avec Mastercard et JPMorgan.

Indicateurs positifs pour XRP et les ETF

XRP a atteint ses plus hauts niveaux de peur depuis octobre, un signal que Santiment associe historiquement à un potentiel rebond. Parallèlement, les ETF spot XRP et SOL ont enregistré des entrées nettes le 4 décembre, respectivement de 12,84 millions et 4,59 millions de dollars, tandis que les fonds BTC et ETH subissaient des sorties.

Marché et adoption financière

Un rapport conjoint de la DTCC et d’EY a mis en avant que le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 des marchés crypto stimule la demande pour étendre les horaires de trading sur les actions américaines. Morgan Stanley envisage également de permettre le trading BTC, ETH et SOL sur E*Trade, illustrant l’ouverture croissante des institutions financières envers les actifs numériques.

Les stablecoins au centre des débats

Le dernier rapport du FMI a souligné le potentiel des stablecoins pour accélérer les paiements et favoriser l’inclusion financière, tout en alertant sur les risques de substitution monétaire et de flux de capitaux. En Europe, BNP Paribas a rejoint un consortium de 9 banques visant à lancer un stablecoin euro d’ici 2026.

Coinbase et l’État du Karnataka s’allient

L’État indien du Karnataka a signé un protocole d’accord avec Coinbase pour encourager l’innovation on‑chain, soutenir les startups et renforcer la cybersécurité. L’entreprise américaine continue ainsi d’étendre son influence internationale et son rôle moteur dans la construction d’un écosystème blockchain solide.

