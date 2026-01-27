Les frais d'Ethereum au plus bas depuis mai 2017 : Récap crypto de la nuit du 26 au 27 janvier 2026

Ripple avance au Moyen-Orient tandis que Donald Trump secoue le commerce international. Sur les marchés, Ethereum enregistre des frais historiquement bas et les ETF Bitcoin restent timides.

Ripple s’installe en Arabie saoudite

Ripple s'est associée à Jeel, soutenue par la Riyad Bank, afin de développer des cas d'usage de la blockchain en lien avec la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Bitcoin en débat monétaire mondial

Tucker Carlson a suggéré que Bitcoin pourrait remplacer le dollar américain comme principale monnaie de réserve mondiale, une déclaration qui alimente les discussions géopolitiques autour de la monnaie numérique.

Visa domine les paiements on-chain

Visa détient désormais 90 % du volume des paiements on-chain effectués par carte grâce à ses partenariats précoces dans l’infrastructure blockchain.

Hausse record sur HIP-3

L'open interest sur HIP-3 d'Hyperliquid a atteint un nouveau record de 790 millions de dollars, contre 260 millions il y a un mois, porté par une forte hausse de l’activité de trading sur les matières premières.

Marché crypto au Congrès américain

Selon Politico, le sénateur Roger Marshall ne déposera finalement pas d’amendement concernant les frais de carte bancaire lors de l’examen du projet de loi sur la structure du marché crypto, prévu le 29 janvier.

Ethereum enregistre des frais historiquement bas

D’après Glassnode, les frais de transaction sur Ethereum ont atteint leur niveau le plus bas depuis mai 2017.

Partenariat entre Polymarket et la MLS

Polymarket est devenu le partenaire exclusif de la Major League Soccer pour les marchés de prédiction.

Recul du dollar américain

Le dollar américain a perdu plus de 10 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois, un affaiblissement qui influence l’équilibre global des marchés.

Flux et capitaux des ETF Bitcoin

Le 26 janvier 2026, les flux entrants sur les ETF Bitcoin ont totalisé un solde net de +6,8 millions de dollars. IBIT a enregistré +15,9 millions de dollars tandis que FBTC, BITB et ARKB ont connu des sorties. La moyenne sur sept jours reste négative à -230,3 millions de dollars.

