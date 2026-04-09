Les ETF Bitcoin maintiennent une forte activité – Récap crypto de la nuit du 8 au 9 avril 2026

Une nuit marquée par une forte activité sur les marchés, des avancées dans les ETF crypto et de nouvelles déclarations politiques aux États-Unis. Retour sur les principales actualités du secteur entre régulation, liquidités et volatilité.

Les ETF Bitcoin maintiennent une forte activité

Les volumes d’échanges sur les ETF Bitcoin spot ont atteint 2,4 milliards de dollars. BlackRock a largement dominé le marché avec 1,93 milliard, suivi par Fidelity (212 millions) et Grayscale (121 millions). Ce mouvement intervient après une alternance d’entrées et de sorties importantes : un afflux net de 471,4 millions de dollars le 6 avril, suivi de sorties de 159,1 millions le 7 avril, traduisant la nervosité des investisseurs face au BTC.

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Le Trésor américain presse le Congrès

Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, a appelé le Congrès à adopter rapidement une loi encadrant le marché des cryptomonnaies avant qu’il ne soit trop tard. Cette déclaration s’inscrit dans le cadre des récentes avancées législatives américaines comme la CLARITY Act et la mise à jour du cadre crypto en mars, alors que les autorités renforcent leur lutte contre les usages illicites et les arnaques liés aux cryptos.

Canary veut lancer un ETF PEPE

Canary a déposé une demande pour un ETF PEPE, renforçant la tendance des offres d’ETF liées aux crypto-actifs. Cette initiative s’ajoute à une vague d’innovations comme la tokenisation de cinq ETF accessibles depuis un wallet crypto ainsi qu’à la montée en puissance des ETF Bitcoin et Ethereum. Canary poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture, après avoir exploré les ETF spot sur LTC et XRP en 2024.

Hyperliquid s’impose aussi sur le pétrole

Le volume des contrats perpétuels sur le pétrole sur Hyperliquid a poursuivi sa croissance, atteignant 4 milliards de dollars sur 24 heures, dont 2,6 milliards pour WTIOIL et 1,4 milliard pour Brentoil. Ces chiffres confirment la diversification d’Hyperliquid vers des actifs non cryptos, alors que les tensions au Moyen-Orient influencent les marchés et favorisent un rebond du Bitcoin.

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Wall Street ajoute 1 500 milliards de dollars

Le marché boursier américain a gagné 1 500 milliards de dollars, tandis que le Bitcoin a montré une certaine résistance. Ce mouvement alimente les discussions sur une possible décorrélation entre les actions et les cryptomonnaies. Par ailleurs, le protocole BendDAO illustre toujours les tensions de liquidité dans le secteur NFT, avec près de 55 millions de dollars de NFTs sur le point d’être liquidés.

Michael Saylor défend la thèse d’un Satoshi distinct d’Adam Back

Michael Saylor a affirmé que les échanges d’e-mails entre Satoshi Nakamoto et Adam Back indiquaient qu’il s’agissait de deux personnes distinctes. Cette prise de position fait suite à un article du New York Times affirmant avoir identifié Satoshi comme Adam Back, ravivant le débat sur l’identité du créateur du Bitcoin. Saylor a souligné qu’en l’absence de signature attestée, toute hypothèse restait une simple narration.

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