Les États-Unis veulent soutenir le minage de Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 30 au 31 mars 2026

Les États-Unis multiplient les initiatives pro-crypto, entre soutien au minage de Bitcoin et ouverture des plans 401(k) aux actifs numériques. Sur les marchés, l’or s’effondre tandis que les actions américaines reculent légèrement.

le 31 mars 2026 à 8:30.

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Les États-Unis veulent soutenir le minage de Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 30 au 31 mars 2026

Les États-Unis veulent soutenir le minage de Bitcoin

Des sénateurs américains, dont la sénatrice Lummis, ont présenté un projet de loi bipartisan visant à encourager le minage de Bitcoin sur le territoire américain. Le texte prévoit la création d’une certification volontaire « Mined in America » pour distinguer le matériel et les opérations réalisées sur le sol américain. L’objectif est d’éliminer le matériel étranger du secteur, tout en permettant aux mineurs de bénéficier d’allègements fiscaux sur les plus-values s’ils revendent leur matériel au gouvernement. Le projet inclut également la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, une initiative soutenue par Donald Trump.

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Les plans 401(k) bientôt ouverts aux cryptomonnaies ?

Le Département du Travail américain a proposé une règle qui permettrait d’inclure les cryptomonnaies et d’autres investissements alternatifs dans les plans de retraite 401(k), évalués à environ 10 000 milliards de dollars. Cette mesure vise à diversifier les options d’investissement pour les épargnants américains, renforçant encore le virage pro-crypto du pays.

Ripple Prime s’ouvre aux actifs traditionnels

Ripple Prime a étendu son intégration avec HyperliquidX pour inclure HIP-3, offrant aux institutions un accès aux marchés perpétuels on-chain sur des actifs comme l’or, l’argent et le pétrole. HIP-3, lancé en octobre 2025, permet à tout détenteur de 500 000 HYPE stakés de créer son propre marché à contrats perpétuels, supprimant le besoin de tiers centralisé.

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Les dépenses en carte crypto explosent

Les paiements par carte crypto sont passés de presque zéro au début de 2023 à plus de 100 millions de dollars dès novembre 2025. Cette croissance rapide accompagne une vague d’innovations dans le secteur, notamment les cartes de Coinbase, Bitget, Bybit et MetaMask.

Nakamoto Inc. vend 284 BTC

L’entreprise de David Bailey, Nakamoto Inc., a vendu 284 BTC en mars pour environ 20 millions de dollars, à un prix moyen de 70 422 dollars par BTC. Cette transaction s’est produite dans un contexte de ventes massives par d’autres acteurs majeurs, dont MARA, tandis que d'autres institutions continuent d’accroître leurs positions, soutenant le cours du Bitcoin autour des 70 000 dollars.

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