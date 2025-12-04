Les États-Unis envisageraient d'acheter du Bitcoin selon Cynthia Lummis : Récap crypto de la nuit du 3 au 4 décembre 2025

Le marché crypto a connu une nuit rythmée par des annonces institutionnelles majeures et une forte activité sur les ETF. Du côté des entreprises, de nouveaux acteurs s’engagent dans la crypto-économie tandis que Bitcoin et Ethereum poursuivent leur hausse.

Les États-Unis envisageraient d’acheter du Bitcoin

La sénatrice américaine Cynthia Lummis a laissé entendre que les États-Unis pourraient bientôt envisager d’acquérir du Bitcoin. Elle soutient depuis 2024 la création d’une réserve stratégique en BTC afin de renforcer le dollar. Ce projet refait surface dans un contexte marqué par les injections de 128 milliards de dollars de liquidité par la Fed en 2025 et une reprise de l’intérêt institutionnel pour le Bitcoin.

Adoption institutionnelle : Charles Schwab mise sur le Bitcoin

Le PDG de Charles Schwab a annoncé que l’entreprise proposera du Bitcoin à ses clients dès le premier semestre 2026. Cette décision intervient alors que le marché des ETF Bitcoin connaît une forte croissance, avec des volumes en hausse et Bank of America conseillant jusqu’à 4 % d’exposition en BTC.

Crypto.com et Fanatics lancent un marché de prédiction

Fanatics, le géant des vêtements de sport, a lancé avec Crypto.com un marché de prédiction. Cette collaboration s’ajoute à d’autres initiatives de Crypto.com, notamment son alliance avec Trump Media Group et des projets autour de la crypto CRO. Fort de sa licence MiFID II, l’exchange renforce sa présence en Europe et anticipe un quatrième trimestre favorable aux cryptomonnaies.

MrBeast se lance dans les services financiers crypto

MrBeast, le YouTuber comptant environ 447 millions d’abonnés, prépare le lancement d’une plateforme de services financiers centrée sur la cryptomonnaie. Ce projet s’inscrit dans la volonté de démocratiser les actifs numériques auprès du grand public, mais s’ajoute à un historique complexe d’initiatives crypto portées par des influenceurs, souvent scrutées par les régulateurs.

Solana Mobile prépare le lancement du token SKR

Solana Mobile a dévoilé son futur token natif SKR, dont la sortie est prévue pour janvier 2026, avec une offre totale fixée à 10 milliards d’unités.

