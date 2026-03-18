Les États-Unis clarifient enfin la réglementation des cryptomonnaies – Récap de la nuit du 17 au 18 mars 2026

Les États-Unis clarifient enfin leur cadre réglementaire crypto, tandis que le Bhoutan, Visa et Ethereum marquent l’actualité. Entre annonces institutionnelles et avancées technologiques, le secteur continue d’évoluer rapidement.

Les États-Unis clarifient la réglementation crypto

La SEC et la CFTC ont publié une directive conjointe confirmant que la majorité des crypto-actifs ne sont pas considérés comme des titres. Ce cadre, fruit d’un accord historique entre les deux agences, vise à instaurer une plus grande clarté réglementaire. Parallèlement, la CFTC adopte une approche favorable à l’innovation, intégrant des dirigeants issus de l’industrie crypto et renforçant sa coopération avec la SEC.

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La CFTC veut des règles plus claires pour la DeFi

Michael Selig, président de la CFTC, estime que la DeFi et les marchés de prédiction peuvent restaurer la confiance dans le système financier. Il a réaffirmé sa volonté d’établir des règles plus claires, en continuité avec l’accord de coopération signé entre la SEC et la CFTC.

Ethereum et Lean Ethereum

Vitalik Buterin a expliqué qu’une fois Lean Ethereum intégralement déployé, la blockchain deviendra la seule majeure à combiner sécurité synchrone et forte finalité économique. Ce développement s’inscrit dans la continuité du plan de la Fondation Ethereum présenté en 2025 et intervient alors que l’écosystème connaît un regain institutionnel.

Marché : Citigroup revoit ses prévisions

Citigroup a abaissé ses projections à 12 mois pour le Bitcoin à 112 000 dollars et pour Ethereum à 3 175 dollars, en raison du blocage de la législation américaine.

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Visa et le web agentique

Le directeur produit et stratégie de Visa a déclaré que le « web agentique » représentait la plus grande opportunité de sa carrière dans les paiements. Visa déploie les paiements en stablecoins dans 100 pays, illustrant sa stratégie d’innovation face aux solutions blockchain. Sur Solana, cette montée en puissance s’accompagne d’une adoption accrue, notamment via SoFi et la tokenisation d’actifs réels.

La part de Ton en baisse dans les stablecoins

En février, la part de Tron dans le volume total des transactions en stablecoins est tombée à 14,6 %, contre 36,45 % début 2025. Cette baisse intervient alors que les initiatives autour des stablecoins se multiplient, entre Visa, Tether et le cadre réglementaire américain en développement.

Dette américaine et contexte économique

La dette nationale des États-Unis a atteint un record historique de 39 000 milliards de dollars. Bien que les comptes de retraite aient progressé grâce à la hausse des marchés, de plus en plus d’Américains ont dû puiser dans leur épargne.

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