Les achats de Bitcoin par les entreprises ralentissent fortement – Récap crypto de la nuit du 23 au 24 juin 2026

Les marchés mondiaux ont connu une forte volatilité, tandis que les États-Unis ont franchi de nouvelles étapes dans la régulation crypto et la tokenisation on-chain atteint des sommets. Le marché reste sous tension, plongé dans un climat de peur extrême.

Google va intégrer le Dow Jones

Google (GOOGL) va rejoindre le prestigieux indice Dow Jones Industrial Average, en remplacement de Verizon (VZ). Ce changement consacre la position dominante d’Alphabet dans la tech mondiale, portée par ses avancées en intelligence artificielle et en informatique quantique. Un symbole fort pour l’entreprise en cette année 2026.

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Les actifs tokenisés explosent

Selon Binance, la valeur des actifs tokenisés on-chain a bondi de 589 %, passant de 2,9 milliards à 31,9 milliards de dollars depuis 2025. Cette hausse souligne une adoption institutionnelle massive, soutenue par des initiatives telles que la collaboration entre la DTCC et Chainlink, le déploiement des notations Moody’s sur Solana et le futur cadre législatif américain dédié à la tokenisation.

Chute brutale des marchés américains

Près de 1 000 milliards de dollars se sont évaporés hier des marchés boursiers américains, marquant une violente correction. Cette chute se produit alors que les marchés crypto subissent eux aussi une forte pression depuis le début du mois de juin, avec plus de 200 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée. Une corrélation croissante entre les marchés traditionnels et numériques semble s’installer, reflétant une nervosité globale des investisseurs.

Les États-Unis accélèrent sur la régulation crypto

Le Sénat américain a annoncé la publication dès l’automne 2026 d’une législation sur la fiscalité des cryptomonnaies. Ce texte viendrait compléter la CLARITY Act, déjà approuvée en mai 2026, et renforcerait la structure réglementaire voulue par l’administration Trump autour du marché crypto.

Les achats de Bitcoin par les entreprises ralentissent fortement

Les entreprises spécialisées dans la trésorerie ont drastiquement réduit leurs achats de Bitcoin, qui atteignaient plus de 500 millions de dollars par jour au printemps. Ce ralentissement, désormais réduit à des montants minimes, prive le marché d’une source importante de demande. Certains acteurs majeurs ont même abandonné leurs projets, marquant un repli notable du segment institutionnel.

Sentiment de peur extrême sur le marché crypto

L’indice Crypto Fear & Greed est tombé à 17, signalant une peur extrême parmi les investisseurs. Ce niveau historiquement bas rappelle les périodes de forte volatilité, comme en novembre 2025, lorsque le Bitcoin se situait sous les 90 000 dollars et que les ETF spot enregistraient d’importantes sorties de capitaux.

Enquête américaine sur les compagnies pétrolières

Dans la continuité des mesures pour stabiliser le marché pétrolier, Donald Trump a ordonné une enquête du département de la Justice sur les grandes compagnies pétrolières, soupçonnées d’avoir artificiellement gonflé les prix de l’essence. Le transit via le détroit d’Hormuz reste toutefois fluide, garantissant la continuité de l’approvisionnement.

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