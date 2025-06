Ledger sponsorise désormais l'équipe de basketball des Spurs de San Antonio

La célèbre équipe de basketball des Spurs de San Antonio a officialisé mardi un nouveau sponsor : Ledger. Retour sur ce premier partenariat d'envergure pour le célèbre fabricant français de hardware wallets.

Ledger s’associe au San Antonio Spurs

Mardi, Ledger a annoncé un partenariat d’envergure, avec la mythique équipe de basketball des San Antonio Spurs. En effet, un accord pluriannuel permettra au célèbre fabricant de hardware wallet d’afficher son logo sur le maillot de l’équipe, avec une volonté de « renforcer les liens franco-américains » :

Emplacement du logo Ledger sur le maillot des Spurs

Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, a salué ce rapprochement, alors que les États-Unis occupent une place de choix pour l’entreprise :

Les États-Unis représentent notre premier marché, et nous associer à une franchise NBA emblématique, qui entretient un lien fort et historique avec la France, est une formidable opportunité pour nous adresser à une nouvelle génération d’utilisateurs. Ce partenariat pluriannuel avec les San Antonio Spurs, figure de proue de l’évolution du basket professionnel, marque une étape déterminante en 2025, une année qui marquera le début d’une nouvelle ère pour Ledger.

Le nouveau maillot des Spurs de San Antonio sera dévoilé officiellement ce mercredi, à l’occasion de la NBA Draft, un évènement annuel offrant aux joueurs universitaires ou étrangers l’opportunité de se démarquer pour tenter d’intégrer une équipe de NBA.

En outre, le logo de Ledger sera également présent sur le maillot des Spurs d’Austin. Parmi les autres actions notables, Ledger participera au programme Jr. NBB, aux camps de la Spurs Sports Academy, et deviendra aussi le partenaire principal du Spurs Tech & Basketball Camp. Cette initiative s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans, au travers d’activités permettant de faire le lien entre le basket et les disciplines scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques.

Alors que la marque sécurise déjà plus de 20 % des crypto-actifs dans le monde, ce premier partenariat de renom dans le milieu sportif, pourrait permettre à Ledger d’entrer dans une nouvelle dimension sur le plan marketing.

