Ledger annonce son extension Web pour améliorer la sécurité des utilisateurs du Web 3.0

La néo-licorne française continue d'œuvrer pour la sécurité des utilisateurs du Web 3.0. Ce lundi, Ledger a annoncé la sortie prochaine d'une extension de navigateur permettant de connecter son portefeuille physique directement aux applications décentralisées (dApps), en toute sécurité.

En quelques mots, il ne sera plus nécessaire de passer par divers portefeuilles numériques pour transiter des cryptomonnaies depuis une clé Ledger vers des applications du Web 3.0.

Ledger will be launching its own browser extension!

With Ledger Connect, you'll be able to easily & safety connect your Ledger accounts directly to Web3 apps via desktop or mobile – on the go.

Intrigued? Sign up for the beta waiting list now! https://t.co/2E7OMrf86b pic.twitter.com/XHHclr0adn

— Ledger (@Ledger) May 17, 2022