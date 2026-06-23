Le Sénat américain bloque la création d'un dollar numérique – Récap crypto de la nuit du 22 au 23 juin 2026

Le Sénat américain bloque la création d'une CBDC, pendant que Donald Trump accélère la transition vers la cryptographie post-quantique. Sur les marchés, Bitcoin et Ethereum restent surveillés entre corrections et sous-évaluations perçues.

Le Sénat américain bloque la création d’une MNBC

Le Sénat américain a adopté un projet de loi interdisant à la Réserve fédérale de créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Cette décision reflète une méfiance croissante du Congrès envers ce type d’initiative, dans un climat bipartisan tendu autour de la question monétaire. Ce vote s’inscrit dans un paysage institutionnel américain en mutation, marqué par la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed et l’avancée du cadre crypto CLARITY Act.

Trump fixe 2031 pour la migration post-quantique

Donald Trump a signé un décret exécutif établissant à 2031 la date butoir pour que les agences fédérales américaines migrent vers des standards de cryptographie post-quantique. Cette mesure s’inscrit dans la continuité d’une politique proactive en matière de cybersécurité et d’innovation technologique.

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Ethereum jugé fortement sous-évalué

Matthew Sheffield, directeur des investissements de Sharplink, a estimé qu’Ethereum était actuellement sous-évalué, reprochant aux modèles traditionnels de ne pas pouvoir en mesurer la juste valeur. Sharplink, l’un des plus grands détenteurs institutionnels d’ETH avec près de 280 000 unités, traverse un contexte délicat après avoir enregistré 734,5 millions de dollars de pertes nettes en 2025 sur sa stratégie de trésorerie en ETH.

Bitcoin dans une phase baissière plus modérée

Selon Galaxy Research, Bitcoin accuse un recul d’environ 49 % par rapport à son sommet de cycle, bien moins marqué que les chutes de 70 à 90 % observées durant les précédents cycles. Malgré un désintérêt persistant du marché, avec des recherches Google à leur plus bas niveau sur douze mois, l’activité on-chain reste soutenue, notamment grâce aux micro-transactions qui représentent désormais 80 % des opérations quotidiennes sur la blockchain Bitcoin.

CME Group rétablit ses services après une panne

CME Group a annoncé que sa plateforme CME Direct était désormais pleinement opérationnelle après des problèmes de connexion ayant temporairement paralysé les échanges. Cet incident a affecté la plus grande bourse mondiale de produits dérivés, dans un contexte d’activité croissante et d’élargissement de son offre crypto en trading 24h/24 et 7j/7.

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