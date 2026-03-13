Le prix du Bitcoin repasse au-dessus des 71 500 dollars – Récap crypto de la nuit du 12 au 13 mars 2026

Bitcoin franchit un nouveau record, les ETF continuent d’attirer les capitaux tandis que la SEC et plusieurs pays multiplient les initiatives réglementaires et technologiques autour des cryptomonnaies.

Le Bitcoin grimpe à 71 500 dollars

Porté par des flux entrants toujours positifs sur les ETF spot, le cours du Bitcoin a atteint les 71 500 dollars. Les afflux nets se sont renforcés avec notamment 167,1 millions de dollars le 9 mars et 246,9 millions de dollars le 10 mars.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Le marché crypto gagne 50 milliards de dollars en 3 heures

La capitalisation totale des cryptomonnaies a bondi de 50 milliards de dollars en seulement 3 heures. Cette reprise soudaine, après cinq semaines de baisse, a été soutenue par près de 1,5 milliard de dollars de flux entrants sur cinq jours, majoritairement via les ETF Bitcoin, alors que les investisseurs retrouvent leur appétit pour le risque dans un climat géopolitique tendu.

Hester Peirce propose une exemption d’innovation

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a proposé une « exemption d’innovation » pour permettre aux entreprises de tester des titres tokenisés sans subir toutes les contraintes réglementaires habituelles. Cette initiative intervient alors que la SEC et la CFTC se coordonnent pour clarifier la régulation crypto et la rendre plus cohérente pour les acteurs du secteur.

Trump appelle à une baisse immédiate des taux

Donald Trump a exhorté Jerome Powell à réduire les taux d’intérêt sans attendre la prochaine réunion du FOMC, estimant qu'une action rapide est nécessaire face aux prix du pétrole. Il a parallèlement affirmé que les États-Unis gagnent beaucoup d’argent lorsque ces prix augmentent, alors que son administration défend un plan de cybersécurité lié à la blockchain et la régulation des cryptomonnaies.

Exposez-vous au cours du pétrole avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

FTX avance sur ses remboursements en libérant 1,1 million de SOL

FTX a libéré 1,1 million de SOL alors que débute la 2e année de remboursement de ses créanciers.

La Chine mise sur l’IA et la blockchain

La Chine a réorienté ses prêts bancaires, les dirigeant de l’immobilier vers des secteurs innovants tels que l’intelligence artificielle et la technologie. Cette stratégie s’intègre à une refonte plus large de son cadre crypto, incluant les stablecoins et actifs tokenisés, tandis que Pékin durcit les sanctions contre les usages illicites et encourage la convergence entre IA et blockchain.

La Corée du Sud prépare sa taxe crypto avec l’IA

La Corée du Sud développe un système d’intelligence artificielle pour suivre les transactions en cryptomonnaies et préparer la taxe prévue pour 2027.

SBF demande un nouveau procès

Selon un rapport, Sam Bankman-Fried a déposé une demande de nouveau procès. Ce rebondissement survient alors qu’il a récemment accusé les avocats de FTX d’avoir orchestré la faillite.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.