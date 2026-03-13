Le prix du Bitcoin repasse au-dessus des 71 500 dollars – Récap crypto de la nuit du 12 au 13 mars 2026

Bitcoin franchit un nouveau record, les ETF continuent d’attirer les capitaux tandis que la SEC et plusieurs pays multiplient les initiatives réglementaires et technologiques autour des cryptomonnaies.

le 13 mars 2026 à 7:10.

Cryptoast

Le prix du Bitcoin repasse au-dessus des 71 500 dollars – Récap crypto de la nuit du 12 au 13 mars 2026

Le Bitcoin grimpe à 71 500 dollars

Porté par des flux entrants toujours positifs sur les ETF spot, le cours du Bitcoin a atteint les 71 500 dollars. Les afflux nets se sont renforcés avec notamment 167,1 millions de dollars le 9 mars et 246,9 millions de dollars le 10 mars.

Le marché crypto gagne 50 milliards de dollars en 3 heures

La capitalisation totale des cryptomonnaies a bondi de 50 milliards de dollars en seulement 3 heures. Cette reprise soudaine, après cinq semaines de baisse, a été soutenue par près de 1,5 milliard de dollars de flux entrants sur cinq jours, majoritairement via les ETF Bitcoin, alors que les investisseurs retrouvent leur appétit pour le risque dans un climat géopolitique tendu.

Hester Peirce propose une exemption d’innovation

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a proposé une « exemption d’innovation » pour permettre aux entreprises de tester des titres tokenisés sans subir toutes les contraintes réglementaires habituelles. Cette initiative intervient alors que la SEC et la CFTC se coordonnent pour clarifier la régulation crypto et la rendre plus cohérente pour les acteurs du secteur.

Trump appelle à une baisse immédiate des taux

Donald Trump a exhorté Jerome Powell à réduire les taux d’intérêt sans attendre la prochaine réunion du FOMC, estimant qu'une action rapide est nécessaire face aux prix du pétrole. Il a parallèlement affirmé que les États-Unis gagnent beaucoup d’argent lorsque ces prix augmentent, alors que son administration défend un plan de cybersécurité lié à la blockchain et la régulation des cryptomonnaies.

FTX avance sur ses remboursements en libérant 1,1 million de SOL

FTX a libéré 1,1 million de SOL alors que débute la 2e année de remboursement de ses créanciers.

La Chine mise sur l’IA et la blockchain

La Chine a réorienté ses prêts bancaires, les dirigeant de l’immobilier vers des secteurs innovants tels que l’intelligence artificielle et la technologie. Cette stratégie s’intègre à une refonte plus large de son cadre crypto, incluant les stablecoins et actifs tokenisés, tandis que Pékin durcit les sanctions contre les usages illicites et encourage la convergence entre IA et blockchain.

La Corée du Sud prépare sa taxe crypto avec l’IA

La Corée du Sud développe un système d’intelligence artificielle pour suivre les transactions en cryptomonnaies et préparer la taxe prévue pour 2027.

SBF demande un nouveau procès

Selon un rapport, Sam Bankman-Fried a déposé une demande de nouveau procès. Ce rebondissement survient alors qu’il a récemment accusé les avocats de FTX d’avoir orchestré la faillite.

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

609 articles

Tous ses articles

