Le prix du Bitcoin remonte légèrement la pente : Récap crypto du weekend du 3 au 4 janvier 2026

Un week-end marqué par un retour du Bitcoin à 92 000 dollars et la montée en puissance des acteurs institutionnels. Sur le plan géopolitique, les déclarations de Trump et la situation au Venezuela ont également retenu l’attention.

le 5 janvier 2026 à 8:45.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Bitcoin franchit les 92 000 dollars

Après un long range sous les 90 000 dollars, le prix du Bitcoin a atteint les 92 000 dollars. Cette hausse s’est appuyée sur des achats massifs d’acteurs institutionnels, notamment Tether qui a validé un achat de 780 millions de dollars de BTC.

Vitalik Buterin annonce la résolution du trilemme de la blockchain

Vitalik Buterin a affirmé qu’Ethereum avait résolu le trilemme de la blockchain grâce aux ZK-EVMs et à PeerDAS, conciliant décentralisation, consensus et haut débit. Cette avancée s’inscrit dans une période d’innovation intense, alors que le volume de transferts de stablecoins sur Ethereum a dépassé 8 000 milliards de dollars au quatrième trimestre, établissant un nouvel ATH.

Concentration sur Binance

Binance représenterait désormais 45 % de l’open interest du marché, confirmant sa domination, tandis que l’exchange a réorganisé son offre de paires de trading et renforcé sa conformité réglementaire suite à l’obtention d’une licence mondiale.

Solana conserve l’engouement des investisseurs

Les trésoreries crypto et les ETF Solana détiennent désormais 28,28 millions de SOL, soit une valeur de 3,8 milliards de dollars. Cette dynamique résulte d’une année 2025 particulièrement favorable, avec l’essor du protocole Firedancer et le lancement réussi de l’ETF spot BSOL de Bitwise.

Les memecoins en forte hausse

Les memecoins ont bondi après les fêtes, leur capitalisation atteignant 45,3 milliards de dollars, soit une hausse de 20,8 % sur une semaine. Malgré cette euphorie, le secteur reste sujet aux manipulations et aux incidents.

Marchés prédictifs et régulation américaine

Torres a ciblé le délit d’initié sur les marchés prédictifs après un pari de 400 000 dollars sur Polymarket. Coinbase a intenté une action contre 3 États américains pour clarifier la réglementation entourant ces marchés.

Tensions géopolitiques autour du Venezuela

L’arrestation de Nicolás Maduro par les États-Unis a provoqué une chute des prix du pétrole brut, les marchés anticipant une possible levée des sanctions pétrolières. En parallèle, le président Trump a déclaré vouloir un « accès total » au pétrole et aux ressources naturelles du Venezuela, relançant les discussions sur le contrôle du secteur énergétique local.

Trump multiplie les avertissements

Trump a adressé des avertissements aux gouvernements du Mexique, de Cuba et de la Colombie, tout en menaçant d’augmenter les droits de douane sur l’Inde si elle ne cessait ses achats de pétrole russe. Ces prises de position accentuent la pression politique sur plusieurs partenaires économiques des États-Unis.

Marché plus calme et prudence retrouvée

L’indice Crypto Fear and Greed est repassé en zone neutre à 40, une première depuis octobre.

Cryptoast

