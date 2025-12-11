Le prix du Bitcoin entame une nouvelle baisse – Récap crypto de la nuit du 10 au 11 décembre 2025

La nuit a été marquée par la décision de la Réserve fédérale d’abaisser ses taux et d’annoncer un programme de rachats de bons du Trésor. Côté crypto, le Bitcoin a chuté sous les 90 000 dollars, pendant que Solana et Ethereum poursuivent leurs avancées techniques et institutionnelles.

La Fed abaisse ses taux et relance ses rachats

La Réserve fédérale a voté une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs et prévoit désormais une pause. À partir du 12 décembre, elle rachètera 40 milliards de dollars de bons du Trésor sur 30 jours, précisant qu’il ne s’agit pas d’un nouveau quantitative easing.

Jerome Powell a évoqué des risques à la baisse sur l’emploi et l’inflation, tandis que deux membres du comité, Schmid et Goolsbee, ont voté pour le maintien des taux, signe d’un débat interne sur la trajectoire monétaire.

Le Bitcoin sous les 90 000 dollars

Le prix du Bitcoin a rechuté sous le seuil des 90 000 dollars, réduisant ses chances d’atteindre les 100 000 dollars d’ici la fin de l’année.

BitMine renforce ses positions en Ethereum

BitMine a poursuivi sa stratégie d’accumulation massive en ajoutant 33 504 ETH à sa trésorerie, soit un investissement de 112,06 millions de dollars.

Avancée majeure sur Ethereum

La Fondation Ethereum a activé BPO-1, augmentant la capacité des blobs à 15 par bloc et élargissant l’espace pour les layer 2 sans hard fork. Une nouvelle mise à jour, BPO-2, est prévue pour janvier afin d’améliorer encore cette capacité. Cette évolution s’accompagne d’un intérêt accru des institutions, avec notamment les initiatives de BlackRock et Amundi sur Ethereum.

Les stablecoins atteignent un nouveau record

Selon Token Terminal, la capitalisation mondiale des stablecoins a atteint un sommet historique de 310 milliards de dollars. Cette progression s’accompagne d’une vigilance accrue des régulateurs, tandis que des banques européennes, dont BNP Paribas, prévoient le lancement d’un stablecoin euro en 2026.

Le Bhoutan tokenise son or

Le Bhoutan a annoncé le lancement de TER, un token souverain adossé à l’or, prévu pour le 17 décembre sur Solana.

