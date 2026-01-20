Le prix de l'or continue de battre des records – Récap crypto de la nuit du 19 au 20 janvier 2026

Les Bermudes lancent leur économie entièrement onchain tandis que Circle obtient l’approbation pour devenir une National Trust Bank. Dans un contexte géopolitique tendu, le Bitcoin plonge sous les 92 000 dollars alors que l’or s’envole à plus de 4 700 dollars.

L’or bat de nouveaux records

Le cours de l’or a atteint 4 690 dollars avant de franchir les 4 700 dollars l’once. Cette hausse peut s'expliquer par les tensions croissantes entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale, ainsi que par les incertitudes autour de la politique monétaire américaine.

Le Bitcoin plonge sous les 91 000 dollars

Le Bitcoin est tombé sous la barre des 91 000 dollars alors que Donald Trump menaçait l’Europe d’une guerre douanière, entraînant 875 millions de dollars de liquidations sur le marché hier.

Les Bermudes passent à l’économie onchain

Les Bermudes ont annoncé la construction de la première économie nationale entièrement onchain, soutenue par Coinbase et Circle. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de l’archipel pour devenir un centre mondial de la crypto, après l’installation de Coinbase en 2023 et l’introduction envisagée de l’USDC pour les impôts dès 2019. Le cadre réglementaire reste mouvant, alors que Coinbase a récemment retiré son soutien au Clarity Act, relançant le débat sur l’encadrement des stablecoins.

Circle obtient l’agrément bancaire fédéral

L’OCC a approuvé Circle pour opérer comme National Trust Bank aux États-Unis, un statut fédéral lui permettant d’offrir des services bancaires et fiduciaires sous supervision directe. Cette étape renforce le positionnement de Circle dans l’écosystème des stablecoins USDC, tout en s’accompagnant d’une concurrence croissante face à Tether et Hyperliquid. L’entreprise a également annoncé des investissements dans Hyperliquid et l’acquisition des équipes d’Interop Labs (AXL).

Pressions politiques sur la Réserve fédérale

Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, a déclaré que l’indépendance de la Fed « ne signifie pas absence de supervision ». Alors que Donald Trump accentue la pression sur Jerome Powell, la Fed a annulé une directive datant de 2023 limitant l’implication des banques dans les crypto-actifs, révélant une ouverture réglementaire potentiellement significative pour le secteur.

Powell convoqué à la Cour suprême

Jerome Powell assistera aux audiences de la Cour suprême portant sur la tentative de Donald Trump de révoquer Lisa Cook, gouverneure de la Fed. Christine Lagarde et d’autres responsables ont exprimé leur soutien à Powell, tandis que cette tension politique a nourri la volatilité des marchés et la flambée des métaux précieux.

ETF Bitcoin : signe de volatilité institutionnelle

Après des entrées massives atteignant 1,42 milliard de dollars la semaine précédente dans les ETF Bitcoin spot, le retrait net du 16 janvier s’est élevé à 394,7 millions de dollars. IBIT est resté positif (+15,1 millions) tandis que FBTC, BITB, ARKB et GBTC ont enregistré des sorties. Sur sept jours, la tendance moyenne demeure néanmoins positive à +109,7 millions de dollars, reflétant l’intérêt persistant des investisseurs institutionnels.

