Trust Wallet face à une potentielle faille, Bitmine affiche d'importantes pertes sur Ethereum et Uniswap met en œuvre une proposition majeure de gouvernance. Pendant ce temps, la Fed et le marché des DEX montrent des signaux forts.

le 26 décembre 2025 à 8:20.

Cryptoast

Le prix de l'once d'argent atteint un nouvel ATH – Récap de la nuit du 25 au 26 décembre 2025

Record historique pour l'argent

Le prix de l'once d'’argent a atteint un nouveau record historique à 75 dollars.

Problèmes sur Trust Wallet

Plusieurs utilisateurs de Trust Wallet ont signalé que leurs fonds ont été vidés de leurs portefeuilles au cours des dernières heures, coïncidant avec la mise à jour de l’extension Chrome déployée le 25 décembre. La cause exacte n’est pas encore connue.

Bitmine sous pression

Selon CryptoQuant, Bitmine affiche une perte non réalisée de 3,5 milliards de dollars sur ses investissements en ETH. Cette situation s’inscrit dans un contexte de crise des Ethereum Treasuries.

Uniswap valide une proposition clé

La gouvernance d’Uniswap a adopté la proposition de fusion avec un large soutien. Celle-ci prévoit la destruction de 100 millions de tokens UNI et l'activation du fee switch Le cours de l’UNI a bondi d’environ 33 % après l’annonce.

Ethereum prépare sa prochaine évolution

Ethereum se prépare à son fork majeur « Glamsterdam » prévu en 2026, qui introduira le traitement parallèle, portera la limite de gas à 200 millions et étendra les data blobs. Cette étape fait suite à la mise à jour « Fusaka » et accompagne la transition de 10 % du réseau vers les ZK rollups, dans un contexte d’innovations soutenues sur les solutions de scalabilité.

Les marchés anticipent la stabilité de la Fed

Les utilisateurs de Polymarket estiment à 88 % la probabilité que la Réserve fédérale ne modifie pas ses taux lors de la réunion du 28 janvier 2025. Cette prédiction s’inscrit alors que la Fed paraît plus ouverte vis-à-vis des crypto-monnaies et que la perspective d’un président crypto-friendly nourrit les attentes d’un assouplissement monétaire futur.

Hyperliquid domine le marché des DEX perpétuels

Selon CryptoRank, Hyperliquid surpasse ses concurrents sur le marché des DEX perpétuels avec un open interest sept fois supérieur à celui de Lighter, malgré un volume moindre. Cette performance témoigne d’une activité organique soutenue après un récent FUD, le tout dans le cadre du HIP-3 qui décentralise davantage la création de marchés et dans un environnement marqué par la montée en puissance de Lighter.

