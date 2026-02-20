Le PDG de Coinbase s'exprime sur l'avenir du marché crypto : Récap de la nuit du 19 au 20 février 2026

Le marché crypto a été marqué par des déclarations majeures aux États-Unis, de nouvelles initiatives réglementaires et des avancées technologiques sur Ethereum. En parallèle, Nvidia prépare un investissement colossal dans OpenAI et les paris sur Polymarket prennent une tournure extraterrestre.

Brian Armstrong et l’avenir du marché crypto

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a affirmé qu’il existait désormais une voie à suivre pour le projet de loi sur la structure du marché crypto, une solution gagnant-gagnant-gagnant pour l’industrie, les banques et les consommateurs américains. Il a ajouté que la crypto transformait déjà le système financier, du trading aux prêts, avec des milliers de milliards de dollars en jeu.

Régulation progressive à la SEC

Paul Atkins, président de la SEC, a appelé à ne pas paniquer face à la baisse des prix des cryptomonnaies, rappelant que la priorité devait rester la transparence et la clarté réglementaire à long terme. Dans une mise à jour, il a proposé d’accélérer l’intégration de certains produits crypto en autorisant temporairement la négociation de titres tokenisés, signe d’une approche plus progressive de la régulation du secteur.

Nvidia renforce ses liens avec OpenAI

Selon le Financial Times, Nvidia serait sur le point d’investir 30 milliards de dollars dans la nouvelle levée de fonds d’OpenAI, contre un projet initial de 100 milliards.

Vitalik Buterin accélère Ethereum

Vitalik Buterin a expliqué que FOCIL et EIP-8141 permettaient une inclusion rapide et résistante à la censure des transactions pour les smart accounts et les protocoles de confidentialité, directement onchain. Ces avancées s’inscrivent dans les priorités 2026 de la Fondation Ethereum, axées sur la scalabilité et la préparation post-quantique.

Les annonces improbables de Donald Trump

Le président Trump a annoncé avoir « résolu la crise du coût de la vie » et a ordonné la publication de dossiers confidentiels sur les extraterrestres et les OVNIs.

Polymarket et les extraterrestres

Les probabilités que les États-Unis confirment l’existence d’extraterrestres avant 2027 ont grimpé à 22 % sur Polymarket.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

