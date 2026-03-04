Le milliardaire Ray Dalio réitère ses critiques à l’égard de Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 3 au 4 mars 2026

Bitcoin sous les critiques de Ray Dalio, nouvelles avancées législatives aux États‑Unis et dans l’Indiana, pendant que le marché reste volatil et que les flux des ETF BTC redeviennent positifs.

le 4 mars 2026

2 minutes de lecture

Cryptoast

Le milliardaire Ray Dalio réitère ses critiques à l’égard de Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 3 au 4 mars 2026

Les avertissements de Ray Dalio sur Bitcoin

Ray Dalio a réitéré ses critiques à l’égard de Bitcoin, mettant en garde contre les risques liés à la vie privée, à l’adoption par les banques centrales, aux ordinateurs quantiques et à la taille du marché.

👉 L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Ark Invest profite de la baisse

Ark Invest, dirigé par Cathie Wood, a acheté pour 4,09 millions de dollars d’actions Coinbase et 12,06 millions de dollars d’actions Robinhood à la faveur du repli du marché. Coinbase, en difficulté depuis plusieurs mois, a vu son action chuter de 45 % sur six mois, tandis que Robinhood poursuit ses développements autour de la tokenisation d’actifs réels.

Le Clarity Act toujours en négociation

La résolution du CLARITY Act a dépassé la date limite du 1er mars fixée par la Maison‑Blanche, mais les discussions se poursuivent.

Selon Eleanor Terrett, il y aurait 72 % de chances que le texte soit signé en 2026. Le retrait du soutien de Coinbase a cependant attisé la colère de la Maison‑Blanche et relancé le débat sur les rendements des stablecoins. L’administration Trump semble déterminée à mettre en place un cadre favorable au secteur.

Les flux des ETF Bitcoin repassent au vert

Le 3 mars 2026, les ETF Bitcoin ont enregistré 225,2 millions de dollars de flux nets positifs, principalement portés par IBIT (+322,4 millions) et BRRR (+11,6 millions). Après cinq semaines de sorties consécutives, ces résultats apportent un vent d’optimisme au marché des ETF BTC, dont la moyenne sur sept jours s’établit à 210,1 millions de dollars.

L’Indiana protège les droits liés à Bitcoin

Le gouverneur de l’Indiana a signé la loi HB 1042 garantissant les droits liés au Bitcoin, interdisant les taxes discriminatoires sur les cryptomonnaies et autorisant l’inclusion d’actifs numériques dans les régimes de retraite publics. Cette mesure renforce la place du Bitcoin dans la législation de l’État en plein regain d’intérêt institutionnel.

Les marchés coréens en alerte

Le marché boursier sud‑coréen a été suspendu après une chute de 8 %, déclenchant un coupe‑circuit.

Bitwise et la finance onchain

Selon une étude de Bitwise, intégrer du Bitcoin à un portefeuille 60/40 améliore les rendements ajustés au risque dans la quasi‑totalité des périodes analysées. Son CIO Matt Hougan estime que la réaction des marchés face à l’attaque de l’Iran confirme le rôle du Bitcoin comme valeur refuge et renforce la transition vers une finance on-chain.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

